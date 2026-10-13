Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 13,9 μονάδες – Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,9 μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπράταξης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview.

Η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μειώνεται σε 1,1 μονάδα, με τα δύο κόμματα να ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,6%, η ΕΛΑΣ 15,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο εμπιστευμένος πολιτικός αρχηγός για τη διακυβέρνηση με ποσοστό 32,2%.

Το 24% θεωρεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ το 15% επιλέγει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Politic. Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση με τη διαφορά να περιορίζεται στη 1,1 μονάδα.

Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Ειδικότερα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 29,6%

: 29,6% ΕΛΑΣ : 15,7%

: 15,7% ΠΑΣΟΚ : 14,6%

: 14,6% Ελληνική Λύση : 7,6%

: 7,6% ΚΚΕ : 6,1%

: 6,1% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4,3%

: 4,3% Φωνή Λογικής : 3,7%

: 3,7% Συμμαχία Ελλήνων : 3,7%

: 3,7% ΜέΡΑ25 : 3,3%

: 3,3% Πλεύση Ελευθερίας: 3%

3% ΣΥΡΙΖΑ : 2,2%

: 2,2% Δημοκράτες : 2%

: 2% Νίκη : 0,5%

: 0,5% Νέα Αριστερά: 0,4%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 27%

: 27% ΕΛΑΣ : 14,3%

: 14,3% ΠΑΣΟΚ : 13,3%

: 13,3% Ελληνική Λύση : 6,9%

: 6,9% ΚΚΕ : 5,6%

: 5,6% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 3,9%

: 3,9% Φωνή Λογικής : 3,4%

: 3,4% Συμμαχία Ελλήνων : 3,4%

: 3,4% ΜέΡΑ25 : 3%

: 3% Πλεύση : 2,7%

: 2,7% ΣΥΡΙΖΑ : 2%

: 2% Δημοκράτες : 1,8%

: 1,8% Νίκη : 0,5%

: 0,5% Νέα Αριστερά : 0,4%

: 0,4% Άλλο : 3%

: 3% Αναποφάσιστοι: 8,8%

Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν:

Κυριάκος Μητσοτάκης : 32,2%

: 32,2% Κανένας : 20,7%

: 20,7% Αλέξης Τσίπρας : 13,2%

: 13,2% Νίκος Ανδρουλάκης : 10,6%

: 10,6% Κυριάκος Βελόπουλος : 5%

: 5% Δημήτρης Κουτσούμπας : 4,6%

: 4,6% Μαρία Καρυστιανού : 3,1%

: 3,1% Γιάνης Βαρουφάκης : 3%

: 3% Αφροδίτη Λατινοπούλου : 2,3%

: 2,3% Ζωή Κωνσταντοπούλου : 2,2%

: 2,2% Στέφανος Κασσελάκης : 1,9%

: 1,9% Δημήτρης Νατσιός : 0,6%

: 0,6% Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 0,6%

Στο ερώτημα, τέλος, ποιο κόμμα από ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 15% επιλέγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 24% το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Διαβάστε επίσης