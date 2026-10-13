Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 13,9 μονάδες – Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 13,9 μονάδες – Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,9 μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπράταξης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview.
  • Η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μειώνεται σε 1,1 μονάδα, με τα δύο κόμματα να ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.
  • Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,6%, η ΕΛΑΣ 15,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο εμπιστευμένος πολιτικός αρχηγός για τη διακυβέρνηση με ποσοστό 32,2%.
  • Το 24% θεωρεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ το 15% επιλέγει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
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Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Politic. Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση με τη διαφορά να περιορίζεται στη 1,1 μονάδα.

Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Ειδικότερα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 29,6%
  • ΕΛΑΣ: 15,7%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,6%
  • Ελληνική Λύση: 7,6%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,3%
  • Φωνή Λογικής: 3,7%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
  • ΜέΡΑ25: 3,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2,2%
  • Δημοκράτες: 2%
  • Νίκη: 0,5%
  • Νέα Αριστερά: 0,4%
screenshot-2026-10-13-130205.png

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 27%
  • ΕΛΑΣ: 14,3%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,3%
  • Ελληνική Λύση: 6,9%
  • ΚΚΕ: 5,6%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,9%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,4%
  • ΜέΡΑ25: 3%
  • Πλεύση: 2,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2%
  • Δημοκράτες: 1,8%
  • Νίκη: 0,5%
  • Νέα Αριστερά: 0,4%
  • Άλλο: 3%
  • Αναποφάσιστοι: 8,8%
screenshot-2026-10-13-130231.png

Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 32,2%
  • Κανένας: 20,7%
  • Αλέξης Τσίπρας: 13,2%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 10,6%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 5%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,6%
  • Μαρία Καρυστιανού: 3,1%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 3%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,3%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2,2%
  • Στέφανος Κασσελάκης: 1,9%
  • Δημήτρης Νατσιός: 0,6%
  • Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 0,6%
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Στο ερώτημα, τέλος, ποιο κόμμα από ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 15% επιλέγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 24% το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

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