Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 13,9 μονάδες – Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ
Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,9 μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπράταξης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview.
- Η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μειώνεται σε 1,1 μονάδα, με τα δύο κόμματα να ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.
- Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,6%, η ΕΛΑΣ 15,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο εμπιστευμένος πολιτικός αρχηγός για τη διακυβέρνηση με ποσοστό 32,2%.
- Το 24% θεωρεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ το 15% επιλέγει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Politic. Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση με τη διαφορά να περιορίζεται στη 1,1 μονάδα.
Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
Ειδικότερα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 29,6%
- ΕΛΑΣ: 15,7%
- ΠΑΣΟΚ: 14,6%
- Ελληνική Λύση: 7,6%
- ΚΚΕ: 6,1%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,3%
- Φωνή Λογικής: 3,7%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
- ΜέΡΑ25: 3,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,2%
- Δημοκράτες: 2%
- Νίκη: 0,5%
- Νέα Αριστερά: 0,4%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 27%
- ΕΛΑΣ: 14,3%
- ΠΑΣΟΚ: 13,3%
- Ελληνική Λύση: 6,9%
- ΚΚΕ: 5,6%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,9%
- Φωνή Λογικής: 3,4%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,4%
- ΜέΡΑ25: 3%
- Πλεύση: 2,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2%
- Δημοκράτες: 1,8%
- Νίκη: 0,5%
- Νέα Αριστερά: 0,4%
- Άλλο: 3%
- Αναποφάσιστοι: 8,8%
Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας οι πολίτες απαντούν:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 32,2%
- Κανένας: 20,7%
- Αλέξης Τσίπρας: 13,2%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 10,6%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 5%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,6%
- Μαρία Καρυστιανού: 3,1%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 3%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,3%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2,2%
- Στέφανος Κασσελάκης: 1,9%
- Δημήτρης Νατσιός: 0,6%
- Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 0,6%
Στο ερώτημα, τέλος, ποιο κόμμα από ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 15% επιλέγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 24% το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.