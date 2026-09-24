Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis αποτυπώνει μια εικόνα στην οποία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου, ενώ μεταβολές καταγράφονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης 

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Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ
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Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα 14,4 μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30,2%, διατηρώντας απόσταση 14,4 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφεται στο 15,8%. Τα ποσοστά της ΕΛΑΣ είναι χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί στο 17,1%.

Αντίθετη πορεία εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει στο 12,6%, από 11,4% τον Ιούνιο, μειώνοντας την απόστασή του από τη δεύτερη θέση.

Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου καταγράφει ποσοστό 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο 5,3%.

Μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία υποχωρεί στο 4,4%, έναντι 7,5% στην προηγούμενη μέτρηση.

Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ.

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Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ συγκεντρώνει 25,1% και ΕΛΑΣ 13,1%, με τη διαφορά τους να βρίσκεται στο 12%.

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Η Metron Analysis κατέγραψε επίσης τη στάση των πολιτών στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 13% θεωρεί πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Σαμαρά, ενώ το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το θεωρεί απίθανο.

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Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 30%. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13%.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών.

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