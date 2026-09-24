Λευκός Οίκος: Επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico

Snapshot Ο Λευκός Οίκος επέτρεψε την επιστροφή των δημοσιογράφων των CNN, MS NOW και Politico για την κάλυψη της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Τα τρία ΜΜΕ κατήγγειλαν αρχικά ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εφάρμοζε δικαστική απόφαση και αρνούνταν να επιστρέψει τις κάρτες πρόσβασης στους δημοσιογράφους τους.

Η διευθύντρια του γραφείου Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δημοσιογραφικές ταυτότητες έχουν επανενεργοποιηθεί και το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης έχει ξεκινήσει.

Παρά τις αρχικές αρνήσεις εισόδου από τη Μυστική Υπηρεσία και υπαλλήλους του Λευκού Οίκου, οι δημοσιογράφοι των τριών ΜΜΕ είναι πλέον παρόντες στις εγκαταστάσεις.

Ο δικαστής Τιμ Κέλι είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να απαντήσει στις καταγγελίες των ΜΜΕ για συνεχιζόμενη απαγόρευση εισόδου πριν από την τελική απόφαση. Snapshot powered by AI

Οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico κατάφεραν να επιστρέψουν και να καλύψουν στον Λευκό Οίκο την επίσκεψη του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Νωρίτερα τα τρία ΜΜΕ κατήγγειλαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εφάρμοζε την δικαστική απόφαση και αρνήθηκε να επιστρέψει στους δημοσιογράφους τους τις κάρτες πρόσβασης στον Λευκό Οίκο. Οι δικηγόροι των τριών ΜΜΕ έθεσαν το θέμα εκ νέου στο δικαστήριο για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Η είδηση είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του CNN

Σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο σήμερα η επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι δημοσιογραφικές ταυτότητες των δημοσιογράφων από τα τρία μέσα ενημέρωσης στα οποία είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις έχουν επανενεργοποιηθεί.

Η δήλωση της διευθύντριας του γραφείου Τύπου, Μίκα Στόπεριτς περιγράφει το χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο ο Λευκός Οίκος και η Μυστική Υπηρεσία άρχισαν να συμμορφώνονται με τη δικαστική εντολή για την αποκατάσταση της πρόσβασης των CNN, MS NOW και Politico. Ωστόσο οι δημοσιογράφοι υποστήριξαν ότι η Μυστική Υπηρεσία και οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου τους αρνήθηκαν την είσοδο.

Πάντως σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τρία ΜΜΕ οι δημοσιογράφοι τους είναι πλέον παρόντες στον Λευκό Οίκο. Ο δικαστής Τιμ Κέλι είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να απαντήσει στις καταγγελίες που υπέβαλαν τα μέσα ενημέρωσης στο δικαστήριο την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούσε να απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο.