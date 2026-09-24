ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7

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ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές
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  • Ο πρωθυός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των $4,5 τρισεκατομμυρίων.
  • Τόνισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική οδηγεί σε πλεονάσματα και ταχεία μείωση του χρέους, με το κόστος δανεισμού της Ελλάδας να είναι χαμηλότερο από τέσσερις χώρες του G7.
  • Η κύρια κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω περιορισμού του κόστους ενέργειας και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μισθούς.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της ισχυρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για την Ελλάδα, που αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη.
  • Συζητήθηκαν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανία, data centers, ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα $4,5 τρισεκατομμύρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί την βαση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7.

Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδηματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μεσους ονομαστικούς μισθούς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Ο πρωθυπουργός μίλησε, ακόμα, για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ενώ αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές σε τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.

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