Πιλότος «ζωγράφισε» ένα γιγάντιο δακτυλικό αποτύπωμα στον ουρανό – Το μήνυμα αγάπης που συγκινεί

Ο Μπέντζαμιν ΜακΝτάνιελ πέταξε για περισσότερες από πέντε ώρες πάνω από το Αρκάνσας, μετατρέποντας τη διαδρομή του αεροσκάφους του σε ένα εντυπωσιακό ψηφιακό έργο τέχνης με τη φράση «You are loved»

Ανθή Κουρεντζή

Πιλότος «ζωγράφισε» ένα γιγάντιο δακτυλικό αποτύπωμα στον ουρανό – Το μήνυμα αγάπης που συγκινεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πιλότος Μπέντζαμιν ΜακΝτάνιελ πέταξε πάνω από το Αρκάνσας για πέντε ώρες και 20 λεπτά, σχηματίζοντας στον ψηφιακό χάρτη ένα γιγάντιο δακτυλικό αποτύπωμα με το μήνυμα «You are loved».
  • Η εικόνα δημιουργήθηκε μέσω της καταγραφής της πορείας του αεροσκάφους και δεν ήταν ορατή με γυμνό μάτι στον ουρανό.
  • Ο ΜακΝτάνιελ κάλεσε το κοινό να επικοινωνεί με τους αγαπημένους του και να εκφράζει την αγάπη του, συνοδεύοντας το μήνυμα με τον αριθμό της αμερικανικής γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών.
  • Ο πιλότος έχει δημιουργήσει και άλλα έργα, όπως την αναπαράσταση της Μόνα Λίζα, συνδυάζοντας την αεροπορία με την καλλιτεχνική έκφραση.
  • Το δακτυλικό αποτύπωμα συμβολίζει τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και το μήνυμα «You are loved» τονίζει τη σημασία της αγάπης και της ανθρώπινης επαφής.
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Ένα δακτυλικό αποτύπωμα, ένα μήνυμα μόλις τριών λέξεων και μια πτήση που διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες. Ο Αμερικανός πιλότος Μπέντζαμιν ΜακΝτάνιελ επέλεξε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους τη σημασία της αγάπης και της ανθρώπινης επαφής, μετατρέποντας τον ουρανό πάνω από το Αρκάνσας στον προσωπικό του καμβά.

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Ο πιλότος, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «The Pilot Picasso», απογειώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από το Μπέντονβιλ και ακολούθησε μια ιδιαίτερα περίτεχνη διαδρομή. Όταν η πορεία του αεροσκάφους αποτυπώθηκε στον ψηφιακό χάρτη παρακολούθησης πτήσεων, σχηματίστηκε ένα τεράστιο δακτυλικό αποτύπωμα, συνοδευόμενο από τη φράση «You are loved» («Είσαι αγαπητός»).

Πέντε ώρες και 20 λεπτά για ένα μήνυμα αγάπης

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πτήσης, ο ΜακΝτάνιελ παρέμεινε στον αέρα για περίπου πέντε ώρες και 20 λεπτά, χειριζόμενος ένα μικρό αεροσκάφος Cessna R182 Skylane RG.Η εντυπωσιακή εικόνα δεν ήταν ορατή με γυμνό μάτι στον ουρανό. Δημιουργήθηκε από την καταγραφή της διαδρομής του αεροπλάνου, την οποία η πλατφόρμα AirNav Radar μετέτρεψε σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Στο σχετικό βίντεο, οι διαδοχικές στροφές του αεροσκάφους σχηματίζουν σταδιακά τις γραμμές του αποτυπώματος και στη συνέχεια το μήνυμα αγάπης.

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«Πάρτε τηλέφωνο την οικογένεια και τους φίλους σας»

Πίσω από το εντυπωσιακό εγχείρημα υπήρχε και ένας βαθύτερος σκοπός.Μοιράζοντας το έργο του στο Instagram, ο πιλότος προέτρεψε τους ακολούθους του να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους και να τους εκφράσουν τα συναισθήματά τους.«Πάρτε τηλέφωνο την οικογένεια και τους φίλους σας για να τους πείτε ότι τους αγαπάτε», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τον αριθμό της αμερικανικής γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών.Έτσι, το «You are loved» δεν αποτέλεσε απλώς μια πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και μια υπενθύμιση της σημασίας που μπορεί να έχει μια κουβέντα, ένα τηλεφώνημα ή μια απλή έκφραση ενδιαφέροντος.

https://www.instagram.com/reel/Ddpd41QMk9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο «Πικάσο των αιθέρων» που είχε ζωγραφίσει και τη Μόνα Λίζα

Ο Μπέντζαμιν ΜακΝτάνιελ έχει συνδυάσει την αγάπη του για την αεροπορία με την καλλιτεχνική δημιουργία, δημοσιεύοντας στα social media πρωτότυπα σχέδια που σχηματίζονται από τις πορείες των πτήσεών του.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, είχε πραγματοποιήσει ένα ακόμη εντυπωσιακό εγχείρημα: αναπαρήγαγε τη μορφή της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, πετώντας για σχεδόν τέσσερις ώρες πάνω από το Αρκάνσας και την Οκλαχόμα.

Αυτή τη φορά, όμως, αντί για ένα διάσημο έργο τέχνης, επέλεξε ένα μήνυμα με προσωπικό χαρακτήρα.Ένα δακτυλικό αποτύπωμα, σύμβολο της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου, και τρεις λέξεις που ο καθένας μπορεί να έχει ανάγκη να ακούσει: «You are loved» – «Κάποιος σε αγαπά».

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