Δούρου: «Πλήρης κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα» – Πυρά για εξωτερική πολιτική και καύσιμα

Snapshot Η Ρένα Δούρου κατήγγειλε πλήρη κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για καθυστέρηση στην επίλυση των προβλημάτων μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης.

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική και αδιαφάνεια στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού.

Τόνισε τις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων, που οδηγούν σε επιβίωση και όχι απλή κρίση για τους παραγωγούς.

Κατήγγειλε την ακατάλληλη διαχείριση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ύπαρξη διάταξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θεωρεί συγκάλυψη.

Πρότεινε τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, ρυθμίσεις για αγροτικά χρέη, νέο σύστημα αγροτικής πίστης, ενίσχυση του ΕΛΓΑ, καθώς και μειώσεις φόρων και περιορισμό υπερκερδών στα καύσιμα. Snapshot powered by AI

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα άσκησε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κάνοντας λόγο για «πλήρη κατάρρευση» της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, μεταθέτει τις λύσεις για την επόμενη τετραετία.

Η Ρένα Δούρου άνοιξε την ομιλία της με αναφορά στην εξωτερική πολιτική, ενόψει και της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θέτοντας ερωτήματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τη στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

«Αναρωτιόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τι θα πει απόψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα ψελλίσει κάτι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων; Θα πει κάτι για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα; Για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και για την Κύπρο μας;», ανέφερε.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί, υποστηρίζοντας ότι «εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μία επικίνδυνη Ι.Χ. εξωτερική πολιτική με όρους αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση της Βουλής».

«Για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά»

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας της αφιερώθηκε στην κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, με τη Ρένα Δούρου να αντιπαραβάλλει τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες με τις δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2017.

Αναφερόμενη στη δήλωση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι η χώρα «έχει μείνει πίσω» στον συγκεκριμένο τομέα, σχολίασε:

«Το 2017 είχαμε τις μπάλες με σανό και το σανό των υποσχέσεων. Το 2019 αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και έρχεστε το 2026, όπως κάνετε και σήμερα, και παραδέχεστε ότι “έμεινε πίσω”. Και προσέξτε… ζητάτε να κριθείτε το 2030».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κατάσταση για τους παραγωγούς έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο.

«Μόνο που για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά. Γιατί πλέον μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος παραγωγής, στις αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά εφόδια, αλλά και στα χρέη και στις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Δεν μιλάμε για κρίση, μιλάμε για επιβίωση», τόνισε, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την πράσινη ελιά στη Χαλκιδική, σημειώνοντας ότι η τιμή έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, ενώ η παραγωγή είναι μειωμένη.

«Τι πετύχατε; Την αντιστροφή του μότο: “Φθηνά στο χωράφι, ακριβά στο ράφι”», ανέφερε.

Βρωμάει συγκάληψη η διάταξη για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε εκτενώς και στην κτηνοτροφία, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην κατάσταση στη Λέσβο και στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού.

«Χάθηκε λοιπόν πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο, η τοπική κτηνοτροφία και συνολικά η τοπική κοινωνία επλήγη ανεπανόρθωτα και στο τέλος έπρεπε να φωνάξετε τον στρατό να κάνει επιχειρησιακό συντονισμό. Αυτό είναι ήττα μιας συντεταγμένης ευρωπαϊκής Πολιτείας», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε επαρκείς απαντήσεις για τις πολιτικές ευθύνες και στρέφοντας τα πυρά της στη διάταξη που προστέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

«Η υπόθεση δεν έκλεισε, και σήμερα, ενώ οφείλετε να μας απαντήσετε για αυτά, φαίνεται στη Βουλή μια διάταξη που προσθέσατε νύχτα στο νομοσχέδιο. Σας παρακολούθησα από το κλειστό κύκλωμα να λέτε ότι μπορεί και να την αλλάξετε, αλλά είναι μία διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη», είπε.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Κλείνοντας, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις βασικές προτάσεις του κόμματος για τον πρωτογενή τομέα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη συγκρότηση μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, εθνικό οδικό χάρτη, ρυθμίσεις για τα αγροτικά χρέη, νέο σύστημα αγροτικής πίστης και ενίσχυση του ΕΛΓΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα καύσιμα: τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους στη διύλιση.

«Έντεκα κράτη μέλη έχουν ήδη μειώσει τον Ειδικό Φόρο χωρίς καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή θέλουμε αυτή η μείωση να φτάσει στην τσέπη του πολίτη και να μη χαθεί στη διαδρομή, καταθέσαμε και δεύτερη τροπολογία, για τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους στη διύλιση πετρελαίου, στο ύψος του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού όρου», ανέφερε.

«Δεν γίνεται να συζητάμε για την ακρίβεια και να μην αγγίζουμε τα υπερκέρδη. Δεν γίνεται κάθε κρίση να την πληρώνουν πάντα οι πολλοί», κατέληξε.

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