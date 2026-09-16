Δούρου: «Ο απομονωμένος πρωθυπουργός εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία»

Snapshot Η Ρένα Δούρου κατηγορεί τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία για ευτελισμό της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης και εργαλειοποίηση της για μικροκομματικά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση και επιμένει στην υπεράσπιση του Συντάγματος και της Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται για διπλό πρόσωπο, με τον Μάκη Βορίδη να «κόβει» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να προσαρμόσει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να θέτει εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει εκλογών και επιτίθεται στην αντιπολίτευση για μη συναίνεση στη συνταγματοποίηση νεοφιλελεύθερων δογμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα Σύνταγμα που θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά και θα διασφαλίζει ότι κανένας κυβερνητικός δεν είναι υπεράνω του νόμου. Snapshot powered by AI

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση», ξεκαθαρίζει η Ρένα Δούρου μετά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μάκη Βορίδη.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε δήλωσή της για τη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή υποστήριξε ότι κατά τη σημερινή διαδικασία φάνηκε «το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ο Βορίδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς».

Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία σε πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό» της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός έθεσε «εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών», ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση επειδή δεν συναινεί, όπως είπε, «στη συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων».«Είδαμε έναν πρωθυπουργό απομονωμένο να εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το κόμμα της δεν πρόκειται να συναινέσει άνευ όρων στην αναθεωρητική διαδικασία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αριστερά, δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία», τόνισε.

Παράλληλα, έδωσε το στίγμα των θέσεων που θα υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, κάνοντας λόγο για ένα Σύνταγμα που θα λειτουργεί ως «ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών».

«Ένα Σύνταγμα που θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά και θα διασφαλίζει ότι καμία κυβέρνηση, κανένας Πρωθυπουργός και κανένας Υπουργός δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου», κατέληξε η Ρένα Δούρου.

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