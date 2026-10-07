Παρουσία Μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολούθησε την πρώτη εκτόξευση του στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Le Vigilant» στις 6 Οκτωβρίου ανοικτά της Βρετάνης.

Η εκτόξευση είχε στόχο την πιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας του υποβρυχίου μετά από εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού και ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή.

Ο M51.3 αποτελεί την τρίτη έκδοση της οικογένειας M51 και διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες σε εμβέλεια, ακρίβεια και διείσδυση έναντι αντιπυραυλικών συστημάτων, εντάσσοντας τον στον εκσυγχρονισμό της γαλλικής πυρηνικής δύναμης.

Από το 2017, η Γαλλία έχει δρομολογήσει την ανανέωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της με διπλασιασμό του αμυντικού προϋπολογισμού μέσα σε δέκα χρόνια και ανάπτυξη νέων υποβρυχίων και υπερηχητικών πυραύλων.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η πυρηνική αποτροπή είναι κρίσιμη για την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια, δηλώνοντας «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται». Snapshot powered by AI

Την πρώτη εκτόξευση του νέου στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Le Vigilant» παρακολούθησε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρισκόταν στη φρεγάτα πολλαπλών αποστολών «Auvergne».

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου ανοικτά της Βρετάνης και, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή. Η εκτόξευση είχε στόχο να πιστοποιήσει εκ νέου την επιχειρησιακή ικανότητα του «Le Vigilant» μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης και εκσυγχρονισμού.

Σε ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «εξαιρετική επιτυχία», τονίζοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία.

«Αυτή η τεχνική επιτυχία αποτελεί μια νέα απόδειξη της αξιοπιστίας της αποτροπής μας, η οποία είναι εξασφαλισμένη σε βάθος χρόνου», ανέφερε, συγχαίροντας τη γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την ArianeGroup, τη Naval Group και το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φράση με την οποία συνέδεσε την αποτρεπτική ισχύ με την εθνική ανεξαρτησία.

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται. Και για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός», έγραψε ο Μακρόν.

Έμφαση στην πυρηνική αποτροπή

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι από το 2017 έχει δρομολογηθεί η ανανέωση των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων για τις επόμενες δεκαετίες, σημειώνοντας ότι μέσα σε δέκα χρόνια ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας θα έχει διπλασιαστεί.

Αναφέρθηκε ακόμη στα νέα στρατηγικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια που βρίσκονται υπό κατασκευή, αλλά και στο πρόγραμμα ανάπτυξης υπερηχητικών και ελιγμών στρατηγικών πυραύλων για την αεροπορική συνιστώσα της γαλλικής αποτροπής.

Ο M51.3 αποτελεί την τρίτη έκδοση της οικογένειας πυραύλων M51 και τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2025. Διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες σε εμβέλεια, ακρίβεια και διείσδυση έναντι αντιπυραυλικών συστημάτων και εντάσσεται στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της γαλλικής πυρηνικής δύναμης. Υπουργείο Άμυνας

«Η πυρηνική μας αποτροπή μάς προστατεύει και θα συνεχίσει να μας προστατεύει», κατέληξε ο Μακρόν.