Παρουσία Μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

Ο Γάλλος πρόεδρος έστειλα μήνυμα για την ισχύ και την αξιοπιστία της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Παρουσία Μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολούθησε την πρώτη εκτόξευση του στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Le Vigilant» στις 6 Οκτωβρίου ανοικτά της Βρετάνης.
  • Η εκτόξευση είχε στόχο την πιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας του υποβρυχίου μετά από εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού και ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή.
  • Ο M51.3 αποτελεί την τρίτη έκδοση της οικογένειας M51 και διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες σε εμβέλεια, ακρίβεια και διείσδυση έναντι αντιπυραυλικών συστημάτων, εντάσσοντας τον στον εκσυγχρονισμό της γαλλικής πυρηνικής δύναμης.
  • Από το 2017, η Γαλλία έχει δρομολογήσει την ανανέωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της με διπλασιασμό του αμυντικού προϋπολογισμού μέσα σε δέκα χρόνια και ανάπτυξη νέων υποβρυχίων και υπερηχητικών πυραύλων.
  • Ο Μακρόν τόνισε ότι η πυρηνική αποτροπή είναι κρίσιμη για την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια, δηλώνοντας «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται».
Snapshot powered by AI

Την πρώτη εκτόξευση του νέου στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Le Vigilant» παρακολούθησε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρισκόταν στη φρεγάτα πολλαπλών αποστολών «Auvergne».

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου ανοικτά της Βρετάνης και, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή. Η εκτόξευση είχε στόχο να πιστοποιήσει εκ νέου την επιχειρησιακή ικανότητα του «Le Vigilant» μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης και εκσυγχρονισμού.

Σε ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «εξαιρετική επιτυχία», τονίζοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία.

«Αυτή η τεχνική επιτυχία αποτελεί μια νέα απόδειξη της αξιοπιστίας της αποτροπής μας, η οποία είναι εξασφαλισμένη σε βάθος χρόνου», ανέφερε, συγχαίροντας τη γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την ArianeGroup, τη Naval Group και το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φράση με την οποία συνέδεσε την αποτρεπτική ισχύ με την εθνική ανεξαρτησία.

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται. Και για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός», έγραψε ο Μακρόν.

Έμφαση στην πυρηνική αποτροπή

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι από το 2017 έχει δρομολογηθεί η ανανέωση των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων για τις επόμενες δεκαετίες, σημειώνοντας ότι μέσα σε δέκα χρόνια ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας θα έχει διπλασιαστεί.

Αναφέρθηκε ακόμη στα νέα στρατηγικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια που βρίσκονται υπό κατασκευή, αλλά και στο πρόγραμμα ανάπτυξης υπερηχητικών και ελιγμών στρατηγικών πυραύλων για την αεροπορική συνιστώσα της γαλλικής αποτροπής.

Ο M51.3 αποτελεί την τρίτη έκδοση της οικογένειας πυραύλων M51 και τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2025. Διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες σε εμβέλεια, ακρίβεια και διείσδυση έναντι αντιπυραυλικών συστημάτων και εντάσσεται στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της γαλλικής πυρηνικής δύναμης. Υπουργείο Άμυνας

«Η πυρηνική μας αποτροπή μάς προστατεύει και θα συνεχίσει να μας προστατεύει», κατέληξε ο Μακρόν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ