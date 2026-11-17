Snapshot Στη Νέα Ιωνία υπήρξε αναφορά για διαρροή αερίου σε πολυκατοικία το βράδυ της Τρίτης.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Προληπτικά αποκλείστηκε ο δρόμος γύρω από το σημείο της διαρροής.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της αρμόδιας εταιρείας για έλεγχο του δικτύου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Ιωνία, καθώς υπήρξε αναφορά για διαρροή αερίου σε πολυκατοικία.

Λόγω της έντονης οσμής εκλήθη η Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προχωρώντας σε προληπτικό αποκλεισμό του δρόμου.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της αρμόδιας εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο στο δίκτυο.

Διαβάστε επίσης