Snapshot Μελέτη σε 23.000 άτομα έδειξε ότι η ακανόνιστη ώρα ύπνου συνδέεται με σοβαρότερα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και μοναξιάς.

Η σταθερότητα του ύπνου, μετρημένη με τον Δείκτη Τακτικότητας Ύπνου (SRI), είναι υψηλότερη σε όσους έχουν λιγότερα ψυχικά συμπτώματα.

Η διατήρηση σταθερής ώρας αφύπνισης κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, προτείνεται για καλύτερη ψυχική υγεία.

Η μελέτη δείχνει συσχέτιση μεταξύ ακανόνιστου ύπνου και ψυχικών διαταραχών, χωρίς να αποδεικνύει αιτιότητα.

Η σταθεροποίηση του προγράμματος ύπνου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ψυχικής υγείας σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες. Snapshot powered by AI

Η φροντίδα της υγείας μπορεί κάποιες φορές να μοιάζει με δουλειά πλήρους απασχόλησης. Η επαρκής άσκηση, ο αρκετός ύπνος, η σωστή διατροφή και η προστασία της ψυχικής υγείας διεκδικούν χρόνο από τις περιορισμένες ώρες της ημέρας.

Ωστόσο, νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, υποδεικνύει ότι μια δυνητικά σημαντική συνήθεια μπορεί να μη χρειάζεται καθόλου επιπλέον χρόνο: να διατηρούμε σταθερό το ωράριο του ύπνου μας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο ανέλυσαν δεδομένα από φορετές συσκευές περίπου 23.000 ενηλίκων. Διαπίστωσαν ότι ο λιγότερο τακτικός ύπνος συνδεόταν με σοβαρότερα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, καθώς και με εντονότερο αίσθημα μοναξιάς.

Αντί να βασιστούν στις αναμνήσεις των συμμετεχόντων για τις συνήθειες ύπνου τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα που είχαν συλλεχθεί από έξυπνα δαχτυλίδια στο πλαίσιο της μελέτης TemPredict.

Οι συμμετέχοντες παρείχαν κατά μέσο όρο δεδομένα ύπνου για 154 ημέρες, ενώ συμπλήρωναν κάθε μήνα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της κατάθλιψης, του άγχους και της μοναξιάς.

Όσο πιο ακανόνιστος ο ύπνος τόσο εντονότερα τα συμπτώματα

Η σταθερότητα του ύπνου μετρήθηκε με τον Δείκτη Τακτικότητας Ύπνου - Sleep Regularity Index (SRI), ο οποίος κυμαίνεται από το μηδέν έως το 100. Οι υψηλότερες τιμές αντιστοιχούν σε πιο σταθερό μοτίβο ύπνου.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν την κατάθλιψη, προέκυψε μια χαρακτηριστική εικόνα. Οι συμμετέχοντες με ελάχιστα ή καθόλου καταθλιπτικά συμπτώματα είχαν μέση βαθμολογία SRI 84.

Η βαθμολογία μειωνόταν σταδιακά: στις 83 μονάδες για όσους είχαν ήπια συμπτώματα, στις 81 για όσους είχαν μέτρια και στις 75 για όσους είχαν σοβαρά συμπτώματα.

Αντίστοιχα, όσοι ανέφεραν φυσιολογικά επίπεδα άγχους είχαν μέση βαθμολογία 84, έναντι 79 μεταξύ εκείνων με σοβαρό άγχος.

Η Σεβερίν Σολτανί, από το εργαστήριο Smarr του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, δήλωσε στο Newsweek ότι βαθμολογία SRI περίπου 90 θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε καθημερινές αποκλίσεις περίπου 30 λεπτών στην ώρα κατάκλισης και αφύπνισης.

«Είναι μια πολύ καλή βαθμολογία SRI, υψηλότερη από τον μέσο όρο των ανθρώπων με ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα ψυχικής υγείας στη μελέτη μας», εξήγησε. «Νομίζω ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί σημαίνει ότι μπορεί κανείς να αφήνει ένα μικρό περιθώριο ευελιξίας και να διατηρεί ένα αρκετά σταθερό πρόγραμμα ύπνου».

Τι ισχύει για τα Σαββατοκύριακα

Για όσους αναρωτιούνται εάν τα Σαββατοκύριακα προσφέρουν την ευκαιρία να ξεχάσουν το ξυπνητήρι, η Άσλεϊ Ε. Μέισον, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, δίνει μια απλή απάντηση.

«Η βιολογία μας δεν διαχωρίζει τις καθημερινές από τα Σαββατοκύριακα. Αυτός είναι ένας διαχωρισμός που δημιουργήσαμε εμείς οι άνθρωποι», δήλωσε στο Newsweek. «Λέω στους ανθρώπους να ξυπνούν την ίδια ώρα κάθε μέρα, χωρίς εξαιρέσεις. Στις αναλύσεις μας δεν ορίσαμε συγκεκριμένα όρια για την τακτικότητα του ύπνου».

Παρότι η μελέτη δεν προσδιόρισε ένα συγκεκριμένο όριο για το τι θεωρείται υγιής σταθερότητα ύπνου, η Μέισον παρέπεμψε σε προηγούμενες έρευνες. Σύμφωνα με αυτές, οι άνθρωποι με τον χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία είχαν περίπου 30 λεπτά περιθώριο απόκλισης πριν ή μετά τη συνηθισμένη ώρα ύπνου τους.

«Εάν πηγαίνετε για ύπνο στις 9:30 το βράδυ, το περιθώριο αυτό θα μπορούσε να είναι από τις 9 έως τις 10», εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι, ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν απλώς να αναγκάσουν τον εαυτό τους να αποκοιμηθεί ακριβώς την ίδια ώρα, έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην ώρα που ξυπνούν.

«Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα μαγικό ραβδί για να σας κάνω να αποκοιμιέστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Μπορώ, όμως, να χρησιμοποιήσω ένα καθόλου μαγικό ξυπνητήρι για να σας κάνω να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα», είπε. «Όσο το κάνετε αυτό, θα αρχίσετε να νυστάζετε την ίδια ώρα κάθε βράδυ».

Δεν μετρά μόνο πόσο κοιμόμαστε, αλλά και πότε

Ο δρ Έρικ Ζου, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, κλινικός και ερευνητής με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον ύπνο, δήλωσε ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν κάτι που συχνά παραβλέπεται στη συζήτηση για τον υγιή ύπνο.

«Συχνά επικεντρωνόμαστε στο πόσο κοιμόμαστε, αλλά αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την εξαιρετική σημασία και του πότε κοιμόμαστε. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι άνθρωποι με εντονότερα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους ή μοναξιάς είχαν πιο απορρυθμισμένο ύπνο, ακόμη και όταν συνεκτιμήθηκε η διάρκειά του», δήλωσε στο Newsweek.

«Η δυσκολία είναι ότι, με βάση τον σχεδιασμό της μελέτης, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι τι προηγήθηκε: η κότα ή το αυγό».

Υπήρχαν επίσης περιορισμοί ως προς το δείγμα. Ο Ζου, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, επισήμανε ότι οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως λευκοί, μεσήλικοι κάτοχοι έξυπνων δαχτυλιδιών, των οποίων ο ύπνος καταγράφηκε το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

«Η πανδημία απορρύθμισε πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τις συνήθειες ύπνου», πρόσθεσε.

Συσχέτιση, όχι απόδειξη αιτίας

Το κρίσιμο είναι ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν μια συσχέτιση, χωρίς να αποδεικνύουν ότι το ακανόνιστο ωράριο ύπνου προκαλεί κατάθλιψη ή άγχος.

Η Μέισον εξήγησε ότι ο διαταραγμένος ύπνος θα μπορούσε να επιβαρύνει την ψυχική υγεία μέσω της απορρύθμισης του κιρκάδιου ρυθμού και των επακόλουθων επιδράσεων στις ορμόνες, στη φλεγμονή, στους νευροδιαβιβαστές και στη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Ωστόσο, σημείωσε ότι πειραματικές έρευνες για θεραπείες που περιορίζουν και σταθεροποιούν το χρονικό διάστημα που διατίθεται για ύπνο έχουν καταγράψει μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο ακανόνιστος ύπνος μπορεί να προβλέψει υποτροπή σε ανθρώπους των οποίων η κατάθλιψη βρίσκεται σε ύφεση.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η έμφαση σε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ψυχικής υγείας», δήλωσε η Μέισον.

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