Κοιμάστε λιγότερο από 6 ώρες; Τι μπορεί να σημαίνει για τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

Επιστημονικές μελέτες συνδέουν τη συστηματική έλλειψή του με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τις αλλαγές στον μεταβολισμό και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

Ανθή Κουρέντζη

Κοιμάστε λιγότερο από 6 ώρες; Τι μπορεί να σημαίνει για τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

Unsplash

ΥΓΕΙΑ
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  • Η συστηματική έλλειψη ύπνου κάτω από έξι ώρες συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, ανεξάρτητα από τις διατροφικές συνήθειες.
  • Μελέτη σε σχεδόν 250.000 ανθρώπους έδειξε ότι όσοι κοιμούνται πέντε ώρες ή λιγότερο έχουν έως 41% μεγαλύτερο κίνδυνο διαβήτη σε σύγκριση με αυτούς που κοιμούνται επτά έως οκτώ ώρες.
  • Η έλλειψη ύπνου μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και διαταράσσει ορμονικές λειτουργίες που σχετίζονται με το στρες, την όρεξη και τον μεταβολισμό.
  • Η σταθερότητα του ύπνου, πέρα από τη συνολική διάρκειά του, επηρεάζει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.
  • Η επαρκής και ποιοτική ξεκούραση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μεταβολική υγεία, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.
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Για πολλούς ανθρώπους, οι λιγότερες από έξι ώρες ύπνου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, το άγχος, η χρήση του κινητού τηλεφώνου μέχρι αργά το βράδυ και οι απαιτητικοί ρυθμοί ζωής συχνά περιορίζουν τον χρόνο ξεκούρασης. Όμως, αυτό που μπορεί να μοιάζει με μια αθώα συνήθεια ενδέχεται να έχει σημαντικότερες συνέπειες για την υγεία από όσες φανταζόμαστε.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει ολοένα και περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στη διάρκεια του ύπνου και στη μεταβολική υγεία. Ο ύπνος δεν είναι απλώς μια περίοδος ξεκούρασης, αλλά μια ζωτικής σημασίας διαδικασία κατά την οποία ο οργανισμός ρυθμίζει ορμόνες, διαχειρίζεται την ενέργεια και διατηρεί την ισορροπία πολλών λειτουργιών του. Μία από αυτές είναι η ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, στις 14 Νοεμβρίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα επιστημονικών μελετών που δείχνουν ότι όσοι κοιμούνται συστηματικά λιγότερο από έξι ώρες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη σε σχεδόν 250.000 ανθρώπους

Μια ιδιαίτερα σημαντική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2024 στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη διάρκεια του ύπνου, στις διατροφικές συνήθειες και στην πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 247.867 ενήλικες που συμμετείχαν στη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank, παρακολουθώντας την πορεία της υγείας τους για διάμεσο διάστημα 12,5 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που κοιμούνταν πέντε ώρες ή λιγότερο την ημέρα παρουσίαζαν υψηλότερο κίνδυνο διάγνωσης διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνταν επτά έως οκτώ ώρες.

Συγκεκριμένα, ο σχετικός κίνδυνος ήταν 16% υψηλότερος για όσους κοιμούνταν περίπου πέντε ώρες και 41% υψηλότερος για όσους κοιμούνταν τρεις έως τέσσερις ώρες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συσχέτιση παρέμενε ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που ακολουθούσαν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η έλλειψη ύπνου προκαλεί αναπόφευκτα διαβήτη ή ότι η σωστή διατροφή χάνει την προστατευτική της αξία. Τα ευρήματα υποδεικνύουν, ωστόσο, πως η επαρκής ξεκούραση αποτελεί μια επιπλέον σημαντική παράμετρο για τη μεταβολική υγεία.

Η μελέτη ήταν παρατηρητική, επομένως κατέγραψε μια στατιστική συσχέτιση και δεν απέδειξε από μόνη της σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Πώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την ινσουλίνη

Για να κατανοήσουμε τη σχέση του ύπνου με τον διαβήτη, χρειάζεται πρώτα να εξετάσουμε τον ρόλο της ινσουλίνης.

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας και βοηθά τη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρα, όπου χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας.

Όταν ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη δράση της, εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Σε αυτή την περίπτωση, το πάγκρεας χρειάζεται να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες της ορμόνης, προκειμένου να διατηρείται το σάκχαρο σε φυσιολογικά επίπεδα.

Εάν η κατάσταση επιμένει και ο οργανισμός δεν μπορεί πλέον να αντισταθμίσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, τα επίπεδα γλυκόζης μπορεί να αυξηθούν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.

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Unsplash

Η συστηματική στέρηση ύπνου φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία, μειώνοντας την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.

Παράλληλα, μπορεί να επηρεάσει ορμονικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με το στρες, την όρεξη και την ενεργειακή ισορροπία.

Πρόκειται για αλλαγές που, όταν συνδυάζονται με άλλους παράγοντες κινδύνου, ενδέχεται να επιβαρύνουν τη μεταβολική λειτουργία.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας για το 2026 αναγνωρίζουν τη διάρκεια, την ποιότητα και το ωράριο του ύπνου ως σημαντικούς παράγοντες για τη μεταβολική υγεία.

Ο ρόλος της κορτιζόλης, της πείνας και του μεταβολισμού

Η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει αποκλειστικά την ινσουλίνη.

Όταν κοιμόμαστε λιγότερο από όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας, είναι δυνατόν να διαταραχθεί και η φυσιολογική λειτουργία των ορμονών που συνδέονται με το στρες και την όρεξη.

Η κορτιζόλη, γνωστή και ως ορμόνη του στρες, συμμετέχει στη ρύθμιση της γλυκόζης και της διαθεσιμότητας ενέργειας. Η χρόνια διαταραχή του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τον ημερήσιο ρυθμό της και, κατ' επέκταση, τη μεταβολική ισορροπία.

Ταυτόχρονα, η ανεπαρκής ξεκούραση μπορεί να αυξήσει την επιθυμία για τρόφιμα υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και να δυσκολέψει τη διατήρηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι, ύστερα από μια νύχτα κακού ύπνου, αισθάνονται μεγαλύτερη πείνα ή αναζητούν γλυκά και πλούσια σε θερμίδες σνακ.

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Unsplash

Οι αλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Σε συνδυασμό, ωστόσο, με τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα και άλλους παράγοντες, μπορούν να επηρεάσουν το σωματικό βάρος και τον μεταβολισμό.

Δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες κοιμόμαστε

Μια ακόμη παράμετρος που απασχολεί τους επιστήμονες είναι η σταθερότητα του ύπνου.

Δεν αρκεί απαραίτητα να συμπληρώνει κάποιος επτά ή οκτώ ώρες ξεκούρασης, εάν το πρόγραμμά του αλλάζει διαρκώς ή ο ύπνος του διακόπτεται συχνά.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care εξέτασε δεδομένα περισσότερων από 84.000 ενηλίκων, χρησιμοποιώντας συσκευές καταγραφής του ύπνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη μεταβλητότητα στη διάρκεια του ύπνου από βράδυ σε βράδυ συσχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Η σχέση εξασθένησε αισθητά όταν λήφθηκαν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής, το σωματικό βάρος και άλλες παθήσεις, αλλά παρέμεινε στατιστικά σημαντική.

Το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι η σταθερότητα του ωραρίου μπορεί να έχει σημασία, πέρα από τον συνολικό αριθμό των ωρών ξεκούρασης.

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε πραγματικά;

Για τους περισσότερους ενήλικες, οι συστάσεις συγκλίνουν σε τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου κάθε βράδυ, με τις προσωπικές ανάγκες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και άλλους παράγοντες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα του ύπνου.

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Unsplash

Μερικές πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωσή του περιλαμβάνουν τη διατήρηση σταθερής ώρας κατάκλισης και αφύπνισης, τον περιορισμό της καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα, τη δημιουργία ενός σκοτεινού και ήσυχου περιβάλλοντος στο υπνοδωμάτιο και τη μείωση της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών πριν από τον ύπνο.

Η συστηματική σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί επίσης να συμβάλει στην καλύτερη ξεκούραση.

Εάν, πάντως, κάποιος αντιμετωπίζει επίμονη αϋπνία, έντονο ροχαλητό, διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο ή υπερβολική υπνηλία μέσα στην ημέρα, είναι σημαντικό να αναζητήσει ιατρική αξιολόγηση. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με διαταραχές ύπνου που χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση.

Μπορεί ο καλύτερος ύπνος να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη;

Η επιστημονική εικόνα είναι ενθαρρυντική, αλλά χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία της.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η συστηματική έλλειψη ύπνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση των ωρών ύπνου, από μόνη της, αρκεί για να αποτρέψει την εμφάνιση της νόσου.

Η πρόληψη παραμένει μια συνολική διαδικασία, στην οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος, η κληρονομικότητα και άλλοι μεταβολικοί παράγοντες.

Ο ύπνος αποτελεί μέρος αυτής της ευρύτερης εικόνας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια που μπορούμε διαρκώς να θυσιάζουμε.

Άλλωστε, μια νύχτα με λιγότερο ύπνο δεν σημαίνει ότι κάποιος θα εμφανίσει διαβήτη. Το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώνεται κυρίως στη μακροχρόνια, συστηματική στέρηση ύπνου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, τα ευρήματα αυτά υπενθυμίζουν ότι η φροντίδα της υγείας δεν περιορίζεται μόνο σε όσα βάζουμε στο πιάτο μας ή στις ώρες που αφιερώνουμε στη γυμναστική.

Μερικές φορές, μια από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορεί να ξεκινά από κάτι τόσο απλό όσο το να δίνουμε στον εαυτό μας τον χρόνο που χρειάζεται για να κοιμηθεί.

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