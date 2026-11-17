Βραζιλία: Τρομακτική στιγμή - Πεζοδρόμιο καταρρέει και «καταπίνει» μητέρα και παιδί
Μαζί τους μέσα στην τρύπα παγιδεύτηκε και άλλος ένας πεζός που βρισκόταν στο σημείο της στιγμή της κατάρρευσης
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- Στη Σουμάρε της Βραζιλίας, ένα πεζοδρόμιο κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντας μια μητέρα, το τρίχρονο παιδί της και έναν άνδρα σε τρύπα βάθους 4,5 μέτρων.
- Η διάσωση οργανώθηκε από κατοίκους και ιδιοκτήτες καταστημάτων με σχοινιά και σκάλες, βγάζοντας πρώτα το παιδί, μετά τη μητέρα και τον άνδρα.
- Τα θύματα ήταν εν ζωή και είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διάσωση, με τη μητέρα να φέρει μόνο εκδορές στα πόδια και το παιδί να μην έχει τραυματισμούς.
- Η κατάρρευση πιθανότατα προκλήθηκε από ρήξη υπόγειου θαλάμου επιθεώρησης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και αυξημένης ροής νερού κάτω από το οδόστρωμα.
- Ο τρίτος παγιδευμένος άνδρας αποχώρησε πριν φτάσουν οι πυροσβέστες για να ζητήσει ιατρική βοήθεια.
Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία μητέρα με το μικρό παιδί της σε έναν δρόμο της Σουμάρε, στην νοτιοανατολική πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ενώ βρισκόταν σε ένα πεζοδρόμιο, ξαφνικά υποχώρησε και βρέθηκαν σε μία τρύπα βάθους 4,5 μέτρων.
Ο κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από το χείλος του κρατήρα, σκύβοντας για να βοηθήσει τα θύματα να διαφύγουν, παρά τον κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης.
Οι ιδιοκτήτες των κοντινών καταστημάτων έσπευσαν να οργανώσουν τη διάσωση, χρησιμοποιώντας ένα σχοινί και μια σκάλα για να φτάσουν στα τρία άτομα που είχαν παγιδευτεί κάτω. Πρώτα έβγαλαν το μωρό σε ασφαλές μέρος, μετά τη μητέρα και τέλος έναν άνδρα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, της κατάρρευσης προηγήθηκε μία ελαφριά δόνηση στο πεζοδρόμιο.
Η στρατιωτική αστυνομία ανέφερε ότι και τα τρία θύματα είχαν τις αισθήσεις τους, και μόνο η μητέρα είχε υποστεί εκδορές στα πόδια της, κυρίως γύρω από τα γόνατα.
Κατά θαυμαστό τρόπο, το μωρό φαίνεται να γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
Ο τρίτος πεζός αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος για να ζητήσει ιατρική βοήθεια πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.
Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κατάρρευση ενδέχεται να προκλήθηκε από τη ρήξη ενός υπόγειου θαλάμου επιθεώρησης, μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Πιστεύεται ότι η αυξημένη ροή νερού μέσω ενός ρυακιού που διοχετεύεται κάτω από το οδόστρωμα προκάλεσε ζημιά στην υπόγεια κατασκευή.