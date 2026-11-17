Snapshot Στη Σουμάρε της Βραζιλίας, ένα πεζοδρόμιο κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντας μια μητέρα, το τρίχρονο παιδί της και έναν άνδρα σε τρύπα βάθους 4,5 μέτρων.

Η διάσωση οργανώθηκε από κατοίκους και ιδιοκτήτες καταστημάτων με σχοινιά και σκάλες, βγάζοντας πρώτα το παιδί, μετά τη μητέρα και τον άνδρα.

Τα θύματα ήταν εν ζωή και είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διάσωση, με τη μητέρα να φέρει μόνο εκδορές στα πόδια και το παιδί να μην έχει τραυματισμούς.

Η κατάρρευση πιθανότατα προκλήθηκε από ρήξη υπόγειου θαλάμου επιθεώρησης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και αυξημένης ροής νερού κάτω από το οδόστρωμα.

Ο τρίτος παγιδευμένος άνδρας αποχώρησε πριν φτάσουν οι πυροσβέστες για να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Snapshot powered by AI

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία μητέρα με το μικρό παιδί της σε έναν δρόμο της Σουμάρε, στην νοτιοανατολική πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ενώ βρισκόταν σε ένα πεζοδρόμιο, ξαφνικά υποχώρησε και βρέθηκαν σε μία τρύπα βάθους 4,5 μέτρων.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από το χείλος του κρατήρα, σκύβοντας για να βοηθήσει τα θύματα να διαφύγουν, παρά τον κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης.

Οι ιδιοκτήτες των κοντινών καταστημάτων έσπευσαν να οργανώσουν τη διάσωση, χρησιμοποιώντας ένα σχοινί και μια σκάλα για να φτάσουν στα τρία άτομα που είχαν παγιδευτεί κάτω. Πρώτα έβγαλαν το μωρό σε ασφαλές μέρος, μετά τη μητέρα και τέλος έναν άνδρα.

🚨🇧🇷 SIDEWALK SUDDENLY COLLAPSES IN BRAZIL, SWALLOWING WOMAN, 3-YEAR-OLD CHILD AND ANOTHER MAN A terrifying incident unfolded in Sumaré, São Paulo state, when a section of sidewalk suddenly gave way, sending a woman carrying her 3-year-old child and a nearby man plunging into a large hole. Emergency crews rushed to the scene and rescued all three victims. Remarkably, all were conscious when pulled out and were taken to hospital for medical evaluation and treatment. https://t.co/iT5cADPpAi — Nova Intel (@intel_nova) November 16, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, της κατάρρευσης προηγήθηκε μία ελαφριά δόνηση στο πεζοδρόμιο.

Η στρατιωτική αστυνομία ανέφερε ότι και τα τρία θύματα είχαν τις αισθήσεις τους, και μόνο η μητέρα είχε υποστεί εκδορές στα πόδια της, κυρίως γύρω από τα γόνατα.

Κατά θαυμαστό τρόπο, το μωρό φαίνεται να γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο τρίτος πεζός αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος για να ζητήσει ιατρική βοήθεια πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κατάρρευση ενδέχεται να προκλήθηκε από τη ρήξη ενός υπόγειου θαλάμου επιθεώρησης, μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Πιστεύεται ότι η αυξημένη ροή νερού μέσω ενός ρυακιού που διοχετεύεται κάτω από το οδόστρωμα προκάλεσε ζημιά στην υπόγεια κατασκευή.

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