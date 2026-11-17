Ο Φρίμαν Κ. Τζόνσον, ένας 106χρονος επιζών του Περλ Χάρμπορ, κοιτάζει το καπέλο του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο σπίτι του, στις 6 Μαΐου 2026, στο Σέντερβιλ της Μασαχουσέτης

Snapshot Πέθανε σε ηλικία 106 ετών ο Φρίμαν Τζόνσον, ο γηραιότερος επιζών της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ.

Ο Τζόνσον υπηρετούσε στο ελαφρύ καταδρομικό USS St. Louis κατά την επίθεση της 7ης Δεκεμβρίου 1941.

Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ οδήγησε στον θάνατο πάνω από 2.400 Αμερικανών και στην είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά τον πόλεμο, ο Τζόνσον συμμετείχε σε σημαντικές αποστολές, όπως τη μεταφορά του προέδρου Ρούσβελτ στη Διάσκεψη της Τεχεράνης.

Ο αριθμός των επιζώντων της επίθεσης παραμένει αβέβαιος, με εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ έξι και έντεκα. Snapshot powered by AI

Ο Φρίμαν Τζόνσον, ήταν ένας από τους περίπου 87.000 στρατιωτικούς που είχαν αναπτυχθεί στο Οάχου την 7η Δεκεμβρίου 1941, όταν ο Αυτοκρατορικός Ναυτικός Στόλος της Ιαπωνίας βομβάρδισε τη ναυτική βάση των ΗΠΑ σε μια αιφνιδιαστική επίθεση που άλλαξε την πορεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Γνωστός ως ο γηραιότερος επιζών της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ, πέθανε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Σέντερβιλ της Μασαχουσέτης, σε ηλικία 106 ετών, όπως επιβεβαίωσε η κόρη του, Νταϊάν Τζόνσον, στο πρακτορείο Associated Press.

Freeman Johnson, the oldest remaining service member from the attack on Pearl Harbor, has died at 106. https://t.co/c8dxfVJQlz https://t.co/UXSAq52yRV — FOX 32 News (@fox32news) November 17, 2026

Ο θάνατός του έρχεται 85 χρόνια μετά τον βομβαρδισμό και κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωντανή ιστορία ενός από τα πιο καθοριστικά επεισόδια του 20ού αιώνα. Όσον αφορά στον αριθμό των επιζώντων που απομένουν, οι πηγές διαφωνούν: η εφημερίδα «The Guardian» αναφέρει ότι οι γνωστοί επιζώντες που βρίσκονται ακόμη εν ζωή είναι 11, όλοι τους εκατοντάχρονοι, ενώ η Νταϊάν Τζόνσον δήλωσε στο AP ότι είναι περίπου έξι.

Ο Φρίμαν Τζόνσον, ήταν 21 ετών και υπηρετούσε στο ελαφρύ καταδρομικό USS St. Louis όταν τα ιαπωνικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στη ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ, στο νησί Οάχου της Χαβάης.

Εκείνο το πρωί της Κυριακής, βρισκόταν κάτω από το κατάστρωμα, στους λέβητες του πλοίου, χωρίς να μπορεί να δει ή να ακούσει τι συνέβαινε στην επιφάνεια. «Ενώ γινόταν όλη αυτή η αναταραχή στο κατάστρωμα, εγώ βρισκόμουν μέσα σε έναν ατμολέβητα. Δεν μπορούσα να δω τίποτα, απολύτως τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Associated Press τον Μάιο του 2026.

Η επίθεση της 7ης Δεκεμβρίου 1941 πραγματοποιήθηκε σε δύο κύματα από την ιαπωνική ναυτική αεροπορία και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο λίγο περισσότερων από 2.400 Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτών, καθώς και την καταστροφή δεκάδων αεροσκαφών και αρκετών πολεμικών πλοίων. Το πλήγμα ήταν τόσο σφοδρό που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο την επόμενη μέρα, όταν το Κογκρέσο κήρυξε πόλεμο στην Ιαπωνία.

Το USS St. Louis, που το Πεντάγωνο είχε αποκαλέσει «Lucky Lou», ήταν το μοναδικό σημαντικό πλοίο που εγκατέλειψε το λιμάνι χωρίς να έχει υποστεί ζημιές. Απέφυγε τα ιαπωνικά μικρά υποβρύχια και κατάφερε να εισέλθει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Όταν ο Τζόνσον ανέβηκε στο κατάστρωμα, δεν υπήρχε πλέον ξηρά στον ορίζοντα.

Ο Τζόνσον δεν θεωρούσε ότι η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της επίθεσης είχε ιδιαίτερη αξία. «Δεν ήμουν γενναίος· απλώς βρισκόμουν εκεί. Έκανα μόνο ό,τι με διέταξαν. Έκανα τη δουλειά μου», είπε σε συνέντευξη στο Pacific Historic Parks, την οποία ανέφερε η εφημερίδα The Guardian.

Η πορεία του Τζόνσον κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν περιορίστηκε στο Περλ Χάρμπορ. Ήταν μέλος του πληρώματος που έθεσε σε υπηρεσία το θωρηκτό USS Iowa και συμμετείχε στις προετοιμασίες του Νοεμβρίου του 1943 για τη μεταφορά του προέδρου Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ στη Διάσκεψη της Τεχεράνης, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν. Για το ταξίδι αυτό, το «Iowa» αφαίρεσε μέρος των πυρομαχικών και των καυσίμων του, ενώ εγκατέστησε ανελκυστήρες και μια ειδική μπανιέρα για τον Ρούσβελτ.

Το τέλος του πολέμου τον βρήκε επίσης επί του «Iowa». Στις 2 Σεπτεμβρίου 1945, από τον ιστό του πλοίου, παρακολούθησε την τελετή παράδοσης της Ιαπωνίας επί του USS Missouri, στον κόλπο του Τόκιο.

Αφού αποστρατεύτηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, ο Τζόνσον παντρεύτηκε τη Ρουθ Χιλς το 1950. Το ζευγάρι απέκτησε τρεις κόρες και, επιπλέον, λειτούργησε ως ανάδοχη οικογένεια για άλλα παιδιά. Μετά το γάμο, εργάστηκε για δεκαετίες σε ένα μηχανουργείο, στη συνέχεια σε ένα παντοπωλείο και, τέλος, στην παράδοση γευμάτων κατ’ οίκον για ηλικιωμένους. Αποσύρθηκε από την εργασία στα 90 του χρόνια και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε με την κόρη του Νταϊάν.

«Το Περλ Χάρμπορ απλώς συνέβη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με άλλο τρόπο», συνόψισε ο Τζόνσον στην τελευταία του συνέντευξη στο AP, μια φράση που συμπύκνωνε την απόσταση που ο ίδιος έβαζε μεταξύ του πολεμικού επεισοδίου και αυτού που θεωρούσε το πραγματικό κέντρο της ζωής του: την οικογένειά του και την καθημερινή του εργασία.

Μετά το θάνατο του Τζόνσον, ο αριθμός των γνωστών επιζώντων του Περλ Χάρμπορ παραμένει αβέβαιος