Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως στο ύψος της Βαρβάσαινας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο λευκό όχημα.

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