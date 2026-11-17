Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στη Βαρβάσαινα - Δύο τραυματίες
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως στο ύψος της Βαρβάσαινας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο λευκό όχημα.
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