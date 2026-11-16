Δυτική Μακεδονία: Τρεις αρκούδες νεκρές από τροχαίο μέσα σε λίγες μέρες

Snapshot Τρεις αρκούδες σκοτώθηκαν σε τροχαία στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε λίγες μέρες, με το τελευταίο περιστατικό να σημειώνεται στους Λαχανόκηπους Καστοριάς στις 15 Νοεμβρίου 2026.

Η τελευταία αρσενική αρκούδα ήταν περίπου 3 ετών και 60-70 κιλών και πέθανε ακαριαία μετά τη σύγκρουση με όχημα.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή, ειδικά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, λόγω της αυξημένης μετακίνησης αρκούδων που προετοιμάζονται για τον χειμέριο λήθαργο.

Συνιστάται συμμόρφωση με προειδοποιητικές πινακίδες, μείωση ταχύτητας σε σημεία διέλευσης άγριας ζωής και ψυχραιμία σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα.

Η προστασία της άγριας ζωής και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται από την τήρηση των κανόνων οδήγησης σε περιοχές φυσικών περασμάτων ζώων. Snapshot powered by AI

Τρεις αρκούδες έχουν σκοτωθεί σε τροχαία μέσα σε μόλις λίγες μέρες, με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» να εφιστά την προσοχή στους οδηγούς για την κατάσταση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, μία αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 3 ετών και βάρους 60-70 κιλών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στους Λαχανόκηπους Καστοριάς, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσε το Δασαρχείο Καστοριάς και μέλος της «Καλλιστώ», ενώ διενεργήθηκε νεκροψία από ιδιώτη κτηνίατρο και ελήφθη γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση και καταγραφή του ζώου.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης:

«Λίγες μόλις ημέρες μετά τα δύο διαδοχικά θανατηφόρα τροχαία στην Π.Ε. Κοζάνης, ένα τρίτο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον τραγικό απολογισμό για την άγρια πανίδα της Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 (γύρω στις 19:00), μια αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 3 ετών και βάρους 60-70 κιλών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στους Λαχανόκηπους Καστοριάς, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσε το Δασαρχείο Καστοριάς και μέλος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, ενώ διενεργήθηκε νεκροψία από ιδιώτη κτηνίατρο και ελήφθη γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση και καταγραφή του ζώου.

Την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε τροφικό στρες, καθώς προετοιμάζεται για τον χειμέριο λήθαργο. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιεί μεγάλες μετακινήσεις προς αναζήτηση τροφής, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες διάσχισης δρόμων και άρα και τις πιθανότητες τροχαίου ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι οδηγοί που κινούνται στη Δυτική Μακεδονία να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικά κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες που πέφτει το σκοτάδι και η ορατότητα είναι μειωμένη.

Ενδεικτικά:

- Συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες: Όταν διέρχεστε από σημεία με σήμανση για διέλευση άγριας ζωής, μειώστε αμέσως ταχύτητα. Τα όρια ταχύτητας σε αυτά τα τμήματα είναι κρίσιμα για να προλάβει ο οδηγός να αντιδράσει εγκαίρως.Οδήγηση με αυξημένη προσοχή το σούρουπο και τη νύχτα: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία η ορατότητα είναι περιορισμένη και η δραστηριότητα της άγριας πανίδας κορυφώνεται.

- Ψυχραιμία σε περίπτωση συνάντησης: Εάν αντιληφθείτε αρκούδα κοντά ή πάνω στον δρόμο, επιβραδύνετε σταδιακά χωρίς απότομους ελιγμούς, μην χρησιμοποιείτε κόρνα ή μεγάλη σκάλα φώτων (που μπορεί να πανικοβάλουν και να αποπροσανατολίσουν το ζώο) και παραμείνετε εντός του οχήματος μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η προστασία της άγριας ζωής και η οδική ασφάλεια των πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η τήρηση των κανόνων οδήγησης σε περιοχές που αποτελούν φυσικά περάσματα των ζώων αποτελεί την πιο άμεση και ουσιαστική ασπίδα προστασίας για όλους»

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