Φλώρινα: Νεκρή με τρεις πυροβολισμούς εντοπίστηκε καφέ αρκούδα στις Πρέσπες

ΟΦΥΠΕΚΑ: «Η καφέ αρκούδα είναι είδος αυστηρά προστατευόμενο από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία»

Ελένη Ευστρατίου

Φλώρινα: Νεκρή με τρεις πυροβολισμούς εντοπίστηκε καφέ αρκούδα στις Πρέσπες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νεαρή θηλυκή καφέ αρκούδα βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, παρά τα μέτρα προστασίας και την απαγόρευση λαθροθηρίας.
  • Η αρκούδα είχε τρία τραύματα από βλήμα πυροβόλου όπλου, με το ένα να προκαλεί θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία.
  • Η περιοχή του Βροντερού είναι σημαντικός οικολογικός διάδρομος μετακίνησης αρκούδων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
  • Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και ο ΟΦΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα και ζητούν διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
  • Το έργο LIFE DinPin Bear, που υλοποιείται στην περιοχή, στοχεύει στη διατήρηση και προστασία της καφέ αρκούδας μέσω διακρατικής συνεργασίας και συμμετοχής τοπικών κοινωνιών.
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Νεκρή από πυροβολισμό εντοπίστηκε μία νεαρή αρκούδα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, παρά τα μέτρα προστασίας και την απαγόρευση λαθροθηρίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, όταν η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ ειδοποιήθηκε από επισκέπτη της περιοχής για την παρουσία νεκρής αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή του Βροντερού, στον Δήμο Πρεσπών.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης, της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», ενώ κλήθηκε ιδιώτης κτηνίατρος για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής. Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για θηλυκό άτομο βάρους άνω των 60 κιλών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα έφερε τρία τραύματα από βλήμα πυροβόλου όπλου στην αριστερή πλευρά του σώματος. Τα δύο τραύματα εντοπίστηκαν στον αριστερό μηρό και δεν ήταν θανατηφόρα, ενώ το τρίτο -χαμηλά στην κοιλιακή χώρα-, προκάλεσε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και οδήγησε στον θάνατο του ζώου. Η θανάτωση εκτιμάται ότι έγινε από σχετικά κοντινή απόσταση.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε η αρκούδα αποτελεί σημαντικό οικολογικό διάδρομο μετακίνησης του είδους μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) τονίζουν ότι «η θανάτωση αρκούδας συνιστά σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα και κάθε σχετικό περιστατικό οφείλει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη».

«Παρά τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, περιστατικά λαθροθηρίας εξακολουθούν να καταγράφονται και να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη διατήρηση του είδους στη χώρα μας», αναφέρουν, καλώντας του πολίτες που διαπιστώνουν παρουσία αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε σημεία ανθρώπινης δραστηριότητας να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Ελληνική Αστυνομία, ώστε, εφόσον απαιτείται, να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι η καφέ αρκούδα είναι είδος αυστηρά προστατευόμενο από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας διώκονται ποινικά.

Περιοχή υλοποίησης του έργου LIFE DinPin Bear οι Πρέσπες

Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών αποτελεί μία από τις περιοχές υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου LIFE DinPin Bear, το οποίο αποσκοπεί στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διατήρησης της καφέ αρκούδας σε επίπεδο πληθυσμού σε ολόκληρη την οροσειρά των Δειναρικών Άλπεων και της Πίνδου. Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Το LIFE DinPin Bear φέρνει κοντά 20 οργανισμούς από: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία, συμπεριλαμβάνοντας πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, εθνικές και τοπικές αρχές, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Βασικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και η μακροπρόθεσμη προστασία της καφέ αρκούδας μέσω της αντιμετώπισης του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων της, της βελτίωσης της διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου και αρκούδας και της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας για την παρακολούθηση και προστασία του είδους. Παράλληλα, το έργο επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, ως βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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