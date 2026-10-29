Ρωσία: Εξαγριωμένη πολική αρκούδα κατακρεούργησε 23χρονο σε αρκτικό σταθμό πετρελαίου

Snapshot Ένας 23χρονος εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση από πολική αρκούδα σε απομακρυσμένο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στη Ρωσία και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο άνδρας υπέστη πολλαπλά δαγκώματα και αποκόλληση δέρματος και ιστών στο πρόσωπο και την πλάτη, και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με αεροασθενοφόρο.

Το ιατρικό προσωπικό παρείχε πρώτες βοήθειες και χειρουργική φροντίδα, ενώ οι χειρουργοί θα ανακατασκευάσουν το πρόσωπό του.

Η επίθεση συνέβη στον τερματικό σταθμό Μπούχτα Σεβέρ, όπου ζουν πάνω από 2.000 πολικές αρκούδες, σε μια περιοχή που πρόσφατα ξεκίνησε εμπορικές εξαγωγές αργού πετρελαίου.

Οι επιθέσεις πολικών αρκούδων στη Ρωσία αυξάνονται λόγω αλλαγών στο θαλάσσιο πάγο και έλλειψης τροφής, με τουλάχιστον 22 θανάτους από την άνοιξη. Snapshot powered by AI

Μια πολική αρκούδα επιτέθηκε σε έναν 23χρονο εργαζόμενο σε έναν απομακρυσμένο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της Αρκτικής στη Ρωσία, όπου τον περασμένο μήνα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εγκαινίασε τις αποστολές.

Ο Ντμίτρι Κ. υπέστη πολλαπλά τραύματα από δαγκώματα στο κεφάλι, τους ώμους και τα χέρια του, ενώ το δέρμα και οι ιστοί από το πρόσωπο και την πλάτη του είχαν επίσης αποκοπεί.

Οπλισμένοι φρουροί ασφαλείας αναγκάστηκαν να συνοδεύσουν το ιατρικό προσωπικό για να σώσουν τη ζωή του 23χρονου, o οποίος με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αναμένεται να επιβιώσει.

Οι χειρουργοί θα πρέπει πλέον να «ανακατασκευάσουν» ουσιαστικά το πρόσωπό του, αφού τμήματα του προσώπου του αποκόπηκαν από τα νύχια της αρκούδας.

«Η ιατρική ομάδα του παρείχε πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο ιατρικό κέντρο CKM, όπου τα τραύματά του καθαρίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά, ενώ του χορηγήθηκε προφύλαξη μετά την έκθεση στη λύσσα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Καθώς η αρκούδα παρέμενε κοντά, η ομάδα συνοδευόταν από έναν ένοπλο φρουρό ασφαλείας.

Η επίθεση συνέβη στο Μπούχτα Σεβέρ, έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στη χερσόνησο Ταϊμίρ της Ρωσίας. Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία ξεκίνησε τις εμπορικές εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον σταθμό, ο οποίος τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, στο πλαίσιο του έργου «Vostok Oil» της κρατικής εταιρείας Rosneft – της μεγαλύτερης νέας πετρελαϊκής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών.

Η Μπούχτα Σεβέρ φιλοξενεί επίσης περισσότερες από 2.000 πολικές αρκούδες, οι οποίες περιφέρονται ελεύθερα στην περιοχή.

Οι συναντήσεις με πολικές αρκούδες και οι επιθέσεις τους στη Ρωσία οφείλονται κυρίως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του θαλάσσιου πάγου και στην έλλειψη τροφής.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον 22 άτομα έχουν σκοτωθεί από αρκούδες σε ολόκληρη τη χώρα από την άνοιξη.

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