Ρωσία: 15χρονος σώθηκε από τα δαγκώματα αρκούδας όταν εξερράγη το κινητό του

Το παιδί μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ρωσία: 15χρονος σώθηκε από τα δαγκώματα αρκούδας όταν εξερράγη το κινητό του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 15χρονος στη Ρωσία δέχθηκε επίθεση απόφέ αρκούδα και υπέστη σοβαρά τραύματα και εγκαύματα.
  • Το κινητό του αγοριού εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προκαλώντας φωτιά που τρομάξε την αρκούδα και την ανάγκασε να απομακρυνθεί.
  • Ο νεαρός υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση για πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, το στήθος και την κοιλιά.
  • Τρεις ομάδες ταχείας επέμβασης και κυνηγοί κινητοποιήθηκαν για να εντοπίσουν και να εξοντώσουν την αρκούδα που επιτέθηκε.
  • Η Ρωσία καταγράφει φέτος τη χειρότερη χρονιά όσον αφορά θανάτους και τραυματισμούς από αρκούδες.
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Από θαύμα, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, γλίτωσε ένα 15χρονο αγόρι, όταν δέχθηκε επίθεση από καφέ αρκούδα στη Ρωσία.

Στην προσπάθειά του να σωθεί, σκαρφάλωσε σε δέντρο, ωστόσο το θηρίο τον άρπαξε και τον κατέβασε στο έδαφος, αρχίζοντας να τον δαγκώνει,

Στη διάρκεια της πάλης με το αρπακτικό, το κινητό του φέρεται να εξερράγη και να πήρε φωτιά, τρομάζοντας έτσι την αρκούδα και αναγκάζοντάς την να απομακρυνθεί.

Ένας μάρτυρας, 24 ετών, που βρισκόταν μαζί με τον νεαρό εκείνη τη στιγμή, είπε: «Τον άκουσα να ουρλιάζει, γύρισα το κεφάλι μου και είδα την αρκούδα να τον τραβάει ήδη κάτω από το δέντρο, οπότε έλυσα τα σκυλιά».

Πρόσθεσε ότι η μπαταρία του κινητού του νεαρού προφανώς εξερράγη όταν η αρκούδα «βύθισε τα δόντια της στους γλουτούς του εφήβου».

Ο ανώνυμος έφηβος υπέστη σοβαρά τραύματα από το αρπακτικό, καθώς και εγκαύματα από το φλεγόμενο smartphone.Υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί ανέφεραν ότι υπέστη σοβαρά τραύματα στο στήθος, στον εγκέφαλο και στην κοιλιά.

Οι αρχές δήλωσαν: «Ο νεαρός ανέβηκε σε ένα δέντρο, αλλά το ζώο τον έριξε κάτω, προκαλώντας πολλαπλά δαγκώματα και τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η αρκούδα προκάλεσε ζημιά στο κινητό του θύματος, το οποίο πήρε φωτιά, προκαλώντας θερμικό έγκαυμα στον ανήλικο και τρομάζοντας το ζώο, το οποίο απομακρύνθηκε».

Ο Σεργκέι Κοβιάζιν, επικεφαλής ιατρός του Κεντρικού Νοσοκομείου της πόλης Μπίισκ, δήλωσε: «Ο ασθενής έφτασε με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, το τριχωτό της κεφαλής, τα οστά του προσώπου και τον αυχένα.«Αυτά τα τραύματα αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πρόκληση».

Όπως φαίνεται, οι δύο είχαν πάει στο δάσος για να ελέγξουν τις μέλισσες της οικογένειάς του.

Τρεις ομάδες ταχείας επέμβασης αποστάλθηκαν στην περιοχή της επίθεσης «για να εντοπίσουν και να εξοντώσουν την αρκούδα που επιτέθηκε» στο αγόρι. Τουλάχιστον μια ντουζίνα κυνηγοί κινητοποιήθηκαν για να βρουν και να εξοντώσουν το ζώο.

Οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την αναζήτηση, αλλά το κυνήγι αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Ρωσία βιώνει τη χειρότερη χρονιά που θυμάται κανείς όσον αφορά τους θανάτους και τους τραυματισμούς που προκαλούνται από αρκούδες.

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