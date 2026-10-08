Αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα στο σπίτι του στην Μογγολία

Snapshot Μια αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε έναν άνδρα περίπου 40 ετών στο σπίτι του κοντά στο Ουλάν Μπατόρ στη Μογγολία.

Μια 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι επιθέσεις αρκούδων στη Μογγολία αυξάνονται λόγω της μείωσης των φυσικών πηγών τροφής και της εξοικείωσης των ζώων με τους ανθρώπους.

Μέχρι σήμερα φέτος έχουν σημειωθεί 24 εμφανίσεις αρκούδων κοντά στην πρωτεύουσα, σε αντίθεση με μόλις δύο το 2018.

Οι αρχές αναζητούν την αρκούδα και καλούν τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν οποιαδήποτε θεάσεις. Snapshot powered by AI

Μια αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε έναν άνδρα στο σπίτι του κοντά στην πρωτεύουσα της Μογγολίας, το Ουλάν Μπατόρ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Από το περιστατικό, τραυματίστηκε σοβαρά και μια γυναίκα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μπαγιάνζουρκ το βράδυ της Τετάρτης, στο εσωτερικό μιας παραδοσιακής κατασκήνωσης νομάδων της Μογγολίας, γνωστή ως «γκερ».

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχασε τη ζωή του, ενώ η 50χρονη γυναίκα, κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τους γείτονες. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της πόλης Μουνκμπάγιαρ Μ.

Οι επιθέσεις αρκούδων στη Μογγολία γίνονται όλο και πιο συχνές, λόγω της μείωσης των φυσικών πηγών τροφής και της εξοικείωσης των ζώων με την ανθρώπινη παρουσία.

Μια ομάδα δασοφυλάκων αναζητά την αρκούδα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν τυχόν θεάσεις.

Μόνο φέτος έχουν καταγραφεί 24 θεάσεις αρκούδων κοντά στην πρωτεύουσα, σε σύγκριση με μόλις δύο το 2018, ανέφερε ο Μουνκμπάγιαρ. Βίντεο που απεικονίζουν αρκούδες να εισέρχονται και να προκαλούν ζημιές σε «γκερ» έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μογγολίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ένα σημαντικό ποσοστό των Μογγόλων είναι νομάδες, οι οποίοι ζουν κατά βάση στην πρωτεύουσα ή σε άλλες μεγάλες αστικές περιοχές.