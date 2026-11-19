Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καρατζίνας
Υπήρξε επί χρόνια διευθυντής της εφημερίδας «Ώρα των Σπορ»
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- Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καρατζίνας.
- Υπήρξε επί χρόνια διευθυντής της εφημερίδας «Ώρα των Σπορ».
- Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο.
Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό χώρο με την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Δημήτρης Καρατζίνα.
Ο Δημήτρης Καρατζίνας υπήρξε επί χρόνια διευθυντής της εφημερίδας «Ώρα των Σπορ».
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