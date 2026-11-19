Snapshot Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καρατζίνας.

Υπήρξε επί χρόνια διευθυντής της εφημερίδας «Ώρα των Σπορ».

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο. Snapshot powered by AI

Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό χώρο με την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Δημήτρης Καρατζίνα.

Ο Δημήτρης Καρατζίνας υπήρξε επί χρόνια διευθυντής της εφημερίδας «Ώρα των Σπορ».