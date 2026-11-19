Snapshot Η Αττική Οδός θα είναι κλειστή απόψε από τις 23:00 έως τις 05:00 στη σήραγγα Βριλησσίων προς αεροδρόμιο λόγω άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας.

Η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς αεροδρόμιο θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου Πεντέλης και της παρόδου της Αττικής Οδού.

Η άσκηση θα περιλαμβάνει κατάσβεση φορτηγού με φωτιά στο μπροστινό λάστιχο και απεγκλωβισμό οδηγού από άλλο όχημα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο για να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Κλειστή θα είναι το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, η Αττική Οδός στη σήραγγα Βριλησσίων, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω διεξαγωγής άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από σήμερα Πέμπτη 19-11-2026 και ώρα 23.00΄ έως την Παρασκευή 20-11-2026 και ώρα 05.00΄, στη σήραγγα Βριλησσίων του οδικού άξονα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο και Περιφερειακή Υμηττού, περιοχής Δήμου Χαλανδρίου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο/Περιφερειακή Υμηττού θα εκτρέπεται στην έξοδο Πεντέλης (έξοδος 12) και στη συνέχεια μέσω της παρόδου της Αττικής Οδού (πάρκο Βριλησσίων άνωθεν της σήραγγας) θα επανεισέρχεται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον ανατολικό σταθμό διοδίων Πεντέλης.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο ανωτέρω σημείο του οδικού άξονα της Αττικής Οδού κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι η άσκηση πυρόσβεσης θα πραγματοποιηθεί τα μεσάνυχτα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό και το σενάριο περιλαμβάνει την κατάσβεση φορτηγού, του οποίου αρπαξε φωτιά το μπροστινό λάστιχο και τον απεγκλωβισμό οδηγού από οχημα που ακολουθεί και έπεσε πάνω του, καθώς και τη διαχείρηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την ασφάλεια των άλλων οχημάτων που θα ακινητοποιηθούν σε μιά τέτοια περίπτωση.

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