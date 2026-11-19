Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο

Snapshot Ο 63χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος και σύζυγος της 61χρονης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Αρχικά θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος θα εξετάσει τη δικογραφία και τα στοιχεία της υπόθεσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ιατροδικαστική έκθεση, μαρτυρικές καταθέσεις και αστυνομικά ευρήματα.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να παραπεμφθεί σε ανακριτή λόγω της κακουργηματικής φύσης της υπόθεσης.

Ο 63χρονος πιθανόν θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας του. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο καθ΄ομολογίαν δολοφονός και σύζυγος της 61χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή το πρωί στο Θησείο.

Αρχικά θα βρεθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Ο εισαγγελικός λειτουργός θα μελετήσει τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, η οποία περιλαμβάνει την ιατροδικαστική έκθεση, τις μαρτυρικές καταθέσεις και το σύνολο των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, προκειμένου να ασκήσει ποινική δίωξη.

Καθώς η υπόθεση αφορά κακουργηματική πράξη, ο 63χρονος αναμένεται στη συνέχεια να παραπεμφθεί σε ανακριτή, ενώ εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, επιστρέφοντας στα δικαστήρια τις επόμενες ημέρες.

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