Snapshot Ο 41χρονος καγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η προσωρινή κράτησή του θα αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους που προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η αντικατάσταση της κράτησης σχετίζεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας ή ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και η δίκη ενδέχεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό μέσα στο 2027. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας στη Σύρο, με αρκετά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας της να έχουν μείνει αναπάντητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Cyclades24, ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της γυναίκας, αναμένεται πολύ σύντομα να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η προσωρινή κράτησή του πρόκειται να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, που θα προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή στην κατοικία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, ενώ είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η αναμενόμενη αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης συνδέεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας. Ειδικότερα, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση για τυχόν ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ή την εξέταση επικοινωνιών, ούτε για το κατά πόσο αυτά έχουν επηρεάσει τη δικαστική κρίση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αποκλείεται η υπόθεση να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης να έχει επιβεβαιωθεί.

Διαβάστε επίσης