Snapshot Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της 14χρονης Κυριακής Ζανιά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με κατηγορούμενους δύο γιατρούς για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς της 14χρονης κατήγγειλαν παραλείψεις των γιατρών και κακομεταχείριση του παιδιού στα Επείγοντα, όπως παραμονή σε container για πέντε ώρες.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 18 Δεκεμβρίου 2026, με συνολικά 19 μάρτυρες και μεγάλο όγκο αποδεικτικών στοιχείων.

Το κατηγορητήριο αποδίδει στους γιατρούς έλλειψη επιμέλειας που οδήγησε στον θάνατο της ανήλικης.

Η αποδεικτική διαδικασία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί μετά τις 7 Ιανουαρίου 2027 λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε σήμερα, μετά από τρεις διαδοχικές αναβολές και σχεδόν πέντε ολόκληρα χρόνια η δίκη για την 14χρονη Κυριακή Ζανιά που «έσβησε» στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας από επιπλοκές του Covid-19.

Κατηγορούμενοι δύο γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας διά παραλείψεως.

Οι γονείς αλλά και συγγενείς της 14χρονης βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια, ζητώντας δικαίωση στη μνήμη του 14χρονου παιδιού αλλά και απαντήσεις για όσα συνέβησαν εκείνες τις δραματικές ώρες στα Επείγοντα του Νοσοκομείου.

Πρόλαβε να ξεκινήσει και διεκόπη για τις 18 Δεκεμβρίου

Η δίκη που είχε τον αριθμό «1» στο πινάκιο ξεκίνησε με την κατάθεση των γονέων και μιας γιατρού των Επειγόντων του Γ.Ν. Λαμίας χωρίς όμως να ολοκληρωθεί πριν το Δικαστήριο διακόψει λόγω ωραρίου για την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026.

«Το παιδί μου το είχαν πεταμένο 5 ώρες σε ένα container, το εξαφάνισαν το παιδί μου στο Νοσοκομείο», κατέθεσε στο Δικαστήριο ο χαροκαμένος πατέρας, ενώ η μητέρα της Κυριακής τόνισε ότι «αν οι γιατροί έκαναν αυτό που έπρεπε, δε θα ήμασταν εδώ», δείχνοντας στις παραλείψεις των κατηγορουμένων που έφεραν την τραγική κατάληξη.

Από την πλευρά της η γιατρός - που δεν είναι πλέον στο δυναμικό του ΓΝ Λαμίας -υποστήριξε ότι ενημέρωσε αμέσως την εφημερεύουσα παιδίατρο των Επειγόντων για την λειτουργία της καρδιάς της 14χρονης - είπε χαρακτηριστικά ότι λειτουργούσε σαν 80χρονου - ενώ επέρριψε και ευθύνες γιατί δε διασωληνώθηκε αμέσως.

Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβουν συνολικά 19 άτομα, καθώς πέραν των γονέων και συγγενών της 14χρονης, περιλαμβάνονται 9 γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου, 3 ιατροδικαστές και 3 ιατροί πραγματογνώμονες - τεχνικοί σύμβουλοι, ενώ υπάρχουν και δεκάδες αναγνωστέα έγγραφα.

Εξαιτίας ακριβώς του μεγάλου όγκου της υπόθεσης και του πλήθους των μαρτύρων, εκτιμάται ότι η αποδεικτική διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ούτε κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα η επόμενη συνεδρίαση για τη συνέχιση της δίκης να προγραμματίζεται για μετά τις 7 Ιανουαρίου 2027.

Τι αποδίδει το κατηγορητήριο στους δύο γιατρούς

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, οι δύο γιατροί κατηγορούνται ότι από έλλειψη της ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής που όφειλαν λόγω της ιδιότητάς τους, δεν προέβλεψαν το αποτέλεσμα που επέφεραν οι παραλείψεις τους, οδηγώντας στον θάνατο της ανήλικης Κυριακής Ζανιά.

Διαβάστε επίσης