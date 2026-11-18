Snapshot Η υπόθεση θανάτου της 14χρονης Κυριακής Ζανιά, η οποία πέθανε από επιπλοκές του covid-19 ενώ περίμενε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, εκδικάζεται μετά από τρεις αναβολές.

Δύο γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διά παραλείψεως.

Η 14χρονη παρέμεινε χωρίς ουσιαστική ιατρική αντιμετώπιση για ώρες στο κοντέινερ αναμονής, παρά το σοβαρό καρδιογράφημα που είχε ήδη καταγραφεί.

Η κατάσταση της επιδεινώθηκε ραγδαία πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο εσωτερικό των Επειγόντων, όπου παρά τις προσπάθειες διασωλήνωσης και διακομιδής, κατέληξε.

Οι γονείς και οι συγγενείς της συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της Κυριακής. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από τον θάνατο της 14χρονης Κυριακής Ζανιά αλλά και τρεις αναβολές, εκδικάζεται την Πέμπτη (19/11) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας η υπόθεση θανάτου του κοριτσιού που «έσβησε» από επιπλοκές του covid-19 περιμένοντας στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Στο εδώλιο θα κάτσουν δύο γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας διά παραλείψεως.

Οι γονείς της 14χρονης εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να περιμένουν απαντήσεις για τις ώρες που στοίχισαν την ζωή του παιδιού τους. Η οικογένεια προσδοκά να ακούσει όσα πρέπει να ακουστούν, να εξεταστούν τα στοιχεία και να φωτιστούν μετά από τρεις αναβολές και πέντε χρόνια αναμονής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η 14χρονη Κυριακή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Λαμία και ολόκληρη την τοπική κοινωνία εκτυλίχθηκε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, στο κοντέινερ αναμονής που είχε στηθεί έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Η 14χρονη μαθήτρια είχε διακομισθεί με ασθενοφόρο στις 09:30’ το πρωί, νοσώντας από covid-19 (με θετικό rapid test από τις 29/11/2021), συνοδευόμενη από τη μητέρα της και τη μικρότερη αδελφή της, οι οποίες είχαν επίσης προσβληθεί από τον ιό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, μέσα στην πρώτη ώρα (10:30’) η ανήλικη εξετάστηκε από την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία έδωσε εντολή για εργαστηριακό έλεγχο, τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και ορού, καθώς και για ηλεκτροκαρδιογράφημα. Όπως προέκυψε και από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διενήργησε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Ιωάννα Γριβέα, το καρδιογράφημα κατέγραφε ήδη από εκείνη τη στιγμή σοβαρή επιβάρυνση. Παρά ταύτα, η 14χρονη παρέμεινε χωρίς ουσιαστική ιατρική αντιμετώπιση στο κοντέινερ μέχρι σχεδόν τις 13:30’, μολονότι στο μεσοδιάστημα η κατηγορούμενη γιατρός είχε ενημερώσει και τον έτερο κατηγορούμενο συνάδελφό της.

Εκεί γύρω στις 13:30’ - όπως προκύπτει από τη μαρτυρία της θείας του παιδιού - βλέποντας την κατάσταση της ανιψιάς της να επιδεινώνεται ραγδαία και με την αγωνία να έχει χτυπήσει «κόκκινο», ζήτησε με έντονο τρόπο από τις νοσηλεύτριες της υποδοχής να προσέλθει αμέσως γιατρός.

Η κατηγορούμενη γιατρός εμφανίστηκε κρατώντας την ειδική στολή προστασίας στα χέρια, προκειμένου να τη φορέσει πριν εισέλθει στον χώρο. Ωστόσο, μόλις η μητέρα και η θεία της επισήμαναν ότι το παιδί βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και εκείνη κοίταξε μέσα από το τζάμι, άφησε τη στολή και μπήκε στο κοντέινερ χωρίς αυτήν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εσωτερικό των Επειγόντων (στο σηπτικό τμήμα), όπου υποβλήθηκε σε υπέρηχο, αξονική τομογραφία και σειρά εξετάσεων, ενώ κλήθηκαν εσπευσμένα γιατροί της ΜΕΘ και αναισθησιολόγοι. Δυστυχώς όμως ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να μέτρα αντίστροφα για την άτυχη Κυριακή, η οποία όταν μπήκε στα Επείγοντα είχε ήδη πολύ χαμηλή πίεση, πόνο στο στήθος και μούδιασμα στην κάτω γνάθο.

Ακολούθησε υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών να τη σταθεροποιήσουν και να τη διασωληνώσουν, ώστε να καταστεί δυνατή η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Παρότι οι γιατροί κατάφεραν να την ανατάξουν μετά την πρώτη ανακοπή, ακολούθησε και δεύτερη, με την άτυχη Κυριακή να καταλήγει τελικά στις 17:25’ το απόγευμα.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκείνων των δραματικών ωρών, μητέρα και θεία περίμεναν έξω από τα Επείγοντα, παρακολουθώντας την έντονη κινητικότητα χωρίς να γνωρίζουν το μέγεθος της τραγωδίας που εξελισσόταν. Το μόνο που έβλεπαν ήταν ότι ήδη από τις 14:00’ είχε καταφθάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες με στολές covid - και στη συνέχεια κινητή ιατρική μονάδα - προκειμένου να παραλάβουν το παιδί για την Αθήνα, πράγμα που δεν έγινε ποτέ καθώς η 14χρονη Κυριακή είχε φύγει από τη ζωή.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

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