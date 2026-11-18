Snapshot Η οικογένεια Μαλτέζου με οκτώ παιδιά ζει στο ακριτικό Καστελλόριζο, αντιμετωπίζοντας υψηλό κόστος διαβίωσης και περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο Νικόλας είναι ο μοναδικός εργαζόμενος, ενώ η Κυριακή αναλαμβάνει την οργάνωση και φροντίδα των παιδιών, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρού προγράμματος και συνεργασίας.

Η οικογένεια αποτελεί παράδειγμα ελπίδας για το μέλλον του Καστελλόριζου, καθώς οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στο νησί υπό προϋποθέσεις.

Η καθημερινότητα της πολυμελούς οικογένειας συνδυάζει δυσκολίες με αισιοδοξία και αλληλοβοήθεια, αναδεικνύοντας τη σημασία των ανθρώπων για τη βιωσιμότητα των ακριτικών νησιών. Snapshot powered by AI

Ήταν Κυριακή πρωί στο Καστελλόριζο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία. Ανάμεσα στους πιστούς, μια εικόνα ξεχώριζε. Οκτώ παιδιά, καλοντυμένα και περιποιημένα, στέκονταν το ένα δίπλα στο άλλο, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να κοινωνήσουν. Τα μεγαλύτερα βρίσκονταν κοντά στα μικρότερα, ενώ οι γονείς τους φρόντιζαν διακριτικά να είναι όλα στη θέση τους.

Μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη, όχι μόνο επειδή πρόκειται για μια πολυμελή οικογένεια, αλλά και επειδή αυτή μεγαλώνει σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας. Στο ακριτικό Καστελλόριζο, όπου η καθημερινότητα έχει τις δικές της απαιτήσεις και κάθε παιδί αποτελεί ένα μικρό κομμάτι ελπίδας για το μέλλον του νησιού.

Πίσω από αυτή την οικογένεια βρίσκονται ο Νικόλας Μαλτέζος και η σύζυγός του, Κυριακή. Ένα ζευγάρι που έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά, ηλικίας από 15 ετών μέχρι μόλις πέντε μηνών, επιλέγοντας να δημιουργήσει και να μεγαλώσει την οικογένειά του στον τόπο του, μακριά από τις ευκολίες των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η συνάντηση μαζί τους εκείνο το κυριακάτικο πρωινό αποτέλεσε την αφορμή για μια συζήτηση με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι δύο γονείς μίλησαν για τις δυσκολίες, τις αγωνίες, τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, αλλά και τη χαρά που τους προσφέρει η ζωή με τα οκτώ παιδιά τους.

Ο Νικόλας Μαλτέζος περιγράφει χωρίς περιστροφές την πραγματικότητα μιας δεκαμελούς οικογένειας σε ένα μικρό και απομακρυσμένο νησί. Αγαπά τον τόπο του και αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της ζωής σε αυτόν, ωστόσο το αυξημένο κόστος των καθημερινών αναγκών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

«Στο θέμα της διαβίωσης είναι πολύ πιο ωραία εδώ, δεν το συζητάμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα ψώνια, είναι απλησίαστα στο Καστελλόριζο», λέει χαρακτηριστικά.

Για μια οικογένεια με οκτώ παιδιά, ακόμη και οι πιο συνηθισμένες αγορές απαιτούν προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό. Τρόφιμα, ρούχα, σχολικά είδη και προϊόντα για τα μικρότερα παιδιά επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς η απόσταση του νησιού και οι ιδιαίτερες συνθήκες ανεφοδιασμού ανεβάζουν τις τιμές.

Ο Νικόλας είναι ο μοναδικός εργαζόμενος στην οικογένεια, ενώ η Κυριακή έχει αναλάβει τη φροντίδα των οκτώ παιδιών και την οργάνωση του σπιτιού. Ένας καθημερινός ρόλος με πολλές απαιτήσεις, που χρειάζεται υπομονή, επιμονή και εξαιρετική οργάνωση.

Η Κυριακή και ο καθημερινός αγώνας με οκτώ παιδιά

Η Κυριακή μιλά με ηρεμία για τη ζωή της. Δεν επιχειρεί να παρουσιάσει την καθημερινότητά της ως κάτι εύκολο ή να εξωραΐσει τις δυσκολίες. Αντίθετα, περιγράφει με απλά λόγια όσα βιώνει μια μητέρα που καλείται να ανταποκριθεί καθημερινά στις ανάγκες οκτώ παιδιών.

«Είναι δύσκολο, αλλά προχωράμε. Είναι και όμορφο και μοναδικό αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Είναι η ίδια η ζωή», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όταν ερωτάται πώς είναι να μεγαλώνει οκτώ παιδιά, η απάντησή της είναι χαρακτηριστική: «Είναι ένας αγώνας συνέχεια, ένας αγώνας, δεν το συζητώ».

Και πράγματι, η ημέρα μιας τόσο μεγάλης οικογένειας είναι γεμάτη υποχρεώσεις, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το βράδυ.

«Το σχολείο τους, το φροντιστήριό τους, οι δραστηριότητες, τα ρούχα, το φαγητό, όλα αυτά έχουν έναν αγώνα. Πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό πρόγραμμα, με όρια, για να λειτουργήσει η οικογένεια. Αλλιώς δεν λειτουργεί», εξηγεί.

Πέντε από τα οκτώ παιδιά πηγαίνουν ήδη στο σχολείο. Το μεγαλύτερο από αυτά φοιτά στο Λύκειο, δύο παιδιά είναι στο Δημοτικό και άλλα δύο στο Νηπιαγωγείο. Τα υπόλοιπα είναι μικρότερα, με το βρέφος της οικογένειας να είναι μόλις πέντε μηνών.

Για την Κυριακή, το μυστικό ώστε να λειτουργούν όλα ομαλά είναι η οργάνωση, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Η καθημερινότητα απαιτεί συνεχή προσαρμογή και πρακτικές λύσεις, ακόμη και για τις πιο απλές μετακινήσεις.

Χαρακτηριστική ήταν και η εικόνα στην εκκλησία. Ακόμη και το καροτσάκι του μωρού είχε διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικογένειας, με ένα ειδικό καλαθάκι προσαρμοσμένο πάνω του για τη μεταφορά του μικρότερου παιδιού. Μικρές λεπτομέρειες που για μια οικογένεια με οκτώ παιδιά κάνουν μεγάλη διαφορά.

«Αν δεν ζεις κάτι, δεν μπορείς να σκεφτείς πώς να το κάνεις», λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια φαίνεται να έχει επιλέξει ως βασικό τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών την αισιοδοξία. «Αν βλέπεις τη ζωή θετικά, μπορείς να τη φτιάξεις με καλό τρόπο», σημειώνει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουν η κούραση, οι αγωνίες και οι απαιτήσεις. Σημαίνει, όμως, ότι προσπαθεί να βρίσκει τη χαρά μέσα στην καθημερινότητα και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες χωρίς να χάνει την αισιοδοξία της.

Οκτώ παιδιά στο Καστελλόριζο και η μάχη να μείνουν οι νέοι στο νησί

Η ιστορία της οικογένειας Μαλτέζου αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν τη δει κανείς μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ζωής στο Καστελλόριζο.

Σε ένα μικρό ακριτικό νησί, όπου η παραμονή των νέων ανθρώπων αποτελεί διαρκή ζητούμενο, μια οικογένεια με οκτώ παιδιά είναι κάτι περισσότερο από μια ασυνήθιστη εικόνα. Είναι μια ζωντανή παρουσία που συνδέεται με το μέλλον του τόπου, τα σχολεία του και τη δυνατότητα να συνεχίσει να έχει νέους κατοίκους.

Όπως αναφέρει ο Νικόλας, στο νησί υπάρχει και άλλη μία οικογένεια με πέντε παιδιά, η οποία εγκαταστάθηκε εκεί λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα.

Ωστόσο, η απόφαση μιας πολύτεκνης οικογένειας να εγκατασταθεί μόνιμα στο Καστελόριζο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το κόστος ζωής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια.

«Είναι δύσκολο μια πολύτεκνη οικογένεια να μείνει εδώ πέρα. Γιατί όλα είναι με καπέλο. Ό,τι και να πάρεις», τονίζει.

Η ακρίβεια, οι περιορισμένες επαγγελματικές επιλογές και η γεωγραφική απομόνωση δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για όσους θέλουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν οικογένεια σε ένα μικρό νησί.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η Πολιτεία πρέπει να ενισχύσει ουσιαστικότερα τους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν στα ακριτικά νησιά. Αναφερόμενος στα πρόσφατα ψηφισμένα μέτρα οικονομικής στήριξης, εκτιμά ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στους κατοίκους.

«Θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τα σπίτια και τις οικογένειες στο Καστελλόριζο. Όχι μόνο για μένα που έχω τόσα παιδιά, αλλά για οποιονδήποτε κάτοικο του νησιού», σημειώνει.

«Πρέπει να υπάρχει κίνητρο για να μείνει ένας νέος στο νησί»

Το μέλλον των παιδιών του είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τον Νικόλα Μαλτέζο. Όπως παραδέχεται, θα ήθελε να τα δει να συνεχίζουν τη ζωή τους στο Καστελλόριζο, γνωρίζει όμως ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στα ίδια.

Αν κάποιο από τα παιδιά επιλέξει να φύγει για σπουδές ή για να αναζητήσει καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ο ίδιος δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο.

«Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο», αναφέρει, αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του επιθυμίες και δικαίωμα να χαράξει τη δική του πορεία.

Αυτό που θα ήθελε, ωστόσο, είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η παραμονή στο νησί να αποτελεί μια πραγματική επιλογή για τους νέους και όχι μια δύσκολη απόφαση με συνεχείς οικονομικούς και επαγγελματικούς συμβιβασμούς.

«Πρέπει να υπάρξει ένα κίνητρο για να παραμείνει ένας νέος στο νησί», επισημαίνει.

Όπως εξηγεί, χωρίς επαρκείς θέσεις εργασίας, επαγγελματικές δυνατότητες και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, είναι δύσκολο να πει κανείς σε έναν νέο άνθρωπο να παραμείνει σε έναν τόσο απομακρυσμένο τόπο.

Πρόκειται για μια αγωνία που δεν αφορά μόνο τη δική του οικογένεια, αλλά συνολικά το μέλλον των μικρών νησιών. Είναι η σκέψη ενός πατέρα που, μεγαλώνοντας σήμερα οκτώ παιδιά στο Καστελλόριζο, αναρωτιέται τι δυνατότητες θα έχουν αύριο να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί.

Η εικόνα των οκτώ παιδιών που δίνει ελπίδα για το μέλλον του Καστελλόριζου

Η συζήτηση με τον Νικόλα και την Κυριακή Μαλτέζου ολοκληρώνεται, όμως η εικόνα από εκείνο το κυριακάτικο πρωινό στην εκκλησία παραμένει.

Οκτώ παιδιά, το ένα δίπλα στο άλλο, να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για να κοινωνήσουν. Και δίπλα τους δύο γονείς που προσπαθούν καθημερινά να τους προσφέρουν όσα χρειάζονται, σε έναν τόπο όπου ακόμη και οι πιο απλές ανάγκες μπορεί να μετατρέπονται σε πρόκληση.

Η οικογένεια δεν παρουσιάζει τη ζωή της ως μια εύκολη διαδρομή ούτε κρύβει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μιλά για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, τις απαιτήσεις της ανατροφής οκτώ παιδιών και την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη για όσους επιλέγουν να ζουν στα ακριτικά νησιά.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά. Ένα σπίτι γεμάτο παιδικές φωνές, γέλια, δραστηριότητες και καθημερινές στιγμές. Μια οικογένεια που μεγαλώνει και δύο γονείς που, παρά την κούραση, εξακολουθούν να βλέπουν τη ζωή με αισιοδοξία.

Στο Καστελόριζο, όπου οι αποστάσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι μεγάλες, ο Νικόλας και η Κυριακή μεγαλώνουν οκτώ παιδιά και μαζί τους οκτώ διαφορετικά όνειρα.

Κανείς δεν γνωρίζει ποιον δρόμο θα επιλέξει το καθένα. Αν θα παραμείνουν στο νησί, αν θα φύγουν για σπουδές ή αν κάποια στιγμή θα επιστρέψουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες.

Προς το παρόν, οι γονείς τους έχουν επιλέξει να χτίσουν τη ζωή τους εκεί, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική εικόνα από το ακριτικό Καστελλόριζο. Πέρα από την ελληνική σημαία που κυματίζει στην άκρη της χώρας και τα πολύχρωμα σπίτια που αντικρίζουν τη θάλασσα, υπάρχουν οκτώ παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτόν τον τόπο.

Οκτώ παιδιά που υπενθυμίζουν ότι το μέλλον των μικρών νησιών δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές και τα μέτρα στήριξης, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζουν, να δημιουργούν και να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους σε αυτά.

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