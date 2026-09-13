Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Snapshot Στο Καστελλόριζο, κάτοικος ύψωσε με πάθος την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά έχει σημαντικό γεωπολιτικό και εθνικό συμβολισμό, προωθώντας μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την υλοποίηση έργων υποδομής, τη βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης και τη στήριξη της εκπαίδευσης στα ακριτικά νησιά.

Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για την παροχή κινήτρων που στοχεύουν στη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού στις απομακρυσμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Στιγμές εθνικής συγκίνησης και υπερηφάνειας εκτυλίχθηκαν στο ακριτικό Καστελλόριζο, με πρωταγωνιστή έναν κάτοικο του νησιού που ύψωσε και ανέμισε με πάθος την ελληνική σημαία.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις.

Η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει στην «καρδία» του ανατολικού Αιγαίου αποτυπώνει τον παλμό και το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών μας. Η παρουσία του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά φέρει σπουδαίο γεωπολιτικό και εθνικό συμβολισμό, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής.

Πέρα όμως από τους συμβολισμούς, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ουσιαστική θωράκιση των απομακρυσμένων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνουν την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής, τη βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης, τη στήριξη της εκπαίδευσης και την παροχή κινήτρων για τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού στα ακριτικά φυλάκια της πατρίδας μας.

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