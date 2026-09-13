Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συγκινητικές εικόνες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί και το μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας από τους ακρίτες

Κυριάκος Κουζούμης

Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο Καστελλόριζο, κάτοικος ύψωσε με πάθος την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Η παρουσία του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά έχει σημαντικό γεωπολιτικό και εθνικό συμβολισμό, προωθώντας μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής.
  • Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την υλοποίηση έργων υποδομής, τη βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης και τη στήριξη της εκπαίδευσης στα ακριτικά νησιά.
  • Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για την παροχή κινήτρων που στοχεύουν στη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού στις απομακρυσμένες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Στιγμές εθνικής συγκίνησης και υπερηφάνειας εκτυλίχθηκαν στο ακριτικό Καστελλόριζο, με πρωταγωνιστή έναν κάτοικο του νησιού που ύψωσε και ανέμισε με πάθος την ελληνική σημαία.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις.

Η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει στην «καρδία» του ανατολικού Αιγαίου αποτυπώνει τον παλμό και το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών μας. Η παρουσία του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά φέρει σπουδαίο γεωπολιτικό και εθνικό συμβολισμό, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής.

Πέρα όμως από τους συμβολισμούς, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ουσιαστική θωράκιση των απομακρυσμένων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνουν την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής, τη βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης, τη στήριξη της εκπαίδευσης και την παροχή κινήτρων για τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού στα ακριτικά φυλάκια της πατρίδας μας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι ανασύρθηκαν από τις ελληνικές θάλασσες ως παράνομα απόβλητα

09:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπύρος Χαλβατζής: Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν τον αποχαιρετούν με μαρτυρίες που συγκινούν - «Διαμάντι άνθρωπος»

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo: Αναμονή έως και 10 μήνες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία: Ένας νεκρός, 140 αγνοούμενοι - Διασώθηκαν 102 άτομα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Οι δικαιούχοι των €400 - Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στα αυθαίρετα τσιμεντώματα στα παραδοσιακά μονοπάτια

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Πουλήθηκε για 1,93 εκατ. δολάρια το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Νέα Υόρκη - Δείτε φωτογραφίες

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Oι 4 προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη - Οι αποκαλυπτικοί χρόνοι

08:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μοναδική μαύρη ματ Ferrari Enzo στον κόσμο πωλείται

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ανάβυσσο: Πυροβολισμοί έξω από beach bar τα ξημερώματα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ανακάλυψη: Βρέθηκε το πρώτο αποτύπωμα ενήλικου Τυραννόσαυρου Rex

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Viral πιανίστας: Η μουσική έβγαλε έναν άστεγο από τη φτώχεια και τον έφερε δίπλα σε αστέρες

08:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παγκόσμια πρωτιά της Honda στην οδική ασφάλεια

08:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη πράσινη εμφάνιση για Αποστολάκη - Αυλωνίτη

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» –Τι κάνουν οι άλλες χώρες

07:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ήττα του Ολυμπιακού ευκαιρία για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ – Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

07:50LIFESTYLE

Οι τηλεαστέρες της βραδινής ζώνης σε θέσεις μάχης – Τα δυνατά χαρτιά της prime time

07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το διάσημο Oktoberfest γίνεται τον Σεπτέμβριο; Η απάντηση χρονολογείται πριν από 200 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Oι 4 προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη - Οι αποκαλυπτικοί χρόνοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού - Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα

00:38LIFESTYLE

Λαχτάρα στη συναυλία του Ρέμου: «Τούμπα» στη σκηνή για την Καίτη Γαρμπή μπροστά σε χιλιάδες θεατές - «Μας εφαγαν»

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

08:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη πράσινη εμφάνιση για Αποστολάκη - Αυλωνίτη

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Οι δικαιούχοι των €400 - Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται επιβατηγό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες - Είχε πάρει επικίνδυνη κλίση

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασμα Άδωνι Γεωργιάδη και απειλή με μηνύσεις για τη «συνωνυμία» του διοικητή της 6ης ΥΠΕ με τον γιατρό στο Κολωνάκι

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία: Ένας νεκρός, 140 αγνοούμενοι - Διασώθηκαν 102 άτομα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ