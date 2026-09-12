Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Στην επόμενη τετραετία θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Στόχος η προσέλκυση μόνιμου πληθυσμού στο Καστελλόριζο - Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για λιμάνι, ύδρευση και ΑΠΕ

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Στην επόμενη τετραετία θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα
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  • Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει μέσα στην επόμενη τετραετία όλα τα έργα υποδομής που αφορούν το Καστελλόριζο, όπως η αποκατάσταση του λιμανιού και η βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Προωθούνται 37 έργα συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ που καλύπτουν την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νησιού.
  • Υλοποιούνται πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, με κατασκευή και επισκευή κατοικιών από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, ενώ παραχωρείται έκταση 19 στρεμμάτων για νέες κατοικίες.
  • Στον τομέα της υγείας, ενισχύεται το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης με νέες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τακτικές επισκέψεις ειδικών από το Κέντρο Υγείας Ρόδου.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο νησί, με στόχο την αναζωογόνηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
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Το πλέγμα έργων υποδομής, οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έγινε στο Δημαρχείο στο Καστελλόριζο.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και την ομάδα του για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στο Καστελλόριζο, επ’ ευκαιρία και της πολύ σημαντικής αυριανής εορτής.

Κάναμε μία συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμοτήτων ως προς τα έργα υποδομής, τα οποία αφορούν στο νησί. Η δική μου η δέσμευση είναι σαφής: μέσα στην επόμενη τετραετία, κ. Δήμαρχε και κ. Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία «ταλανίζουν» το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.

Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ωρίμασης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ύδρευσης, στην ανάγκη να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελλόριζο και βέβαια και στην προώθηση μιας σειράς έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική zero waste είτε για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί συνολικά η ηλεκτροπαραγωγή στο νησί.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI)

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Για όλα αυτά τα σημαντικά έργα είμαστε σε συντονισμό κεντρικά και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Ο Πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων γενναιόδωρα θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών, έτσι ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε τουλάχιστον να στεγάσουμε τους γιατρούς, οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν στο Καστελλόριζο, σε απολύτως αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες. Οπότε, κ. Δήμαρχε, τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI)

Επίσκεψη πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά για το πόσο χαρούμενος είμαι για την παρουσία μου στο Καστελλόριζο και να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, θα συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI)

Κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στους νέους Καστελλοριζιούς, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ στον τόπο τους, έναν τόπο ο οποίος έχει τόσο ξεχωριστό ιστορικό βάρος».

Ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Να θυμόμαστε ότι το Καστελλόριζο είχε πάνω από 10.000 μόνιμους κατοίκους, οπότε ο σκοπός εδώ είναι πολύ σαφής και πολύ συγκεκριμένος: πώς θα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο Καστελλόριζο. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε αυτόν τον στόχο να τον πετύχουμε».

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Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλαος Ασβέστης σημείωσε: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Χατζημάρκο, τους Βουλευτές μας. Κάναμε μία εποικοδομητική συζήτηση όσον αφορά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη για το νησί μας. Τις επόμενες ώρες θα κάνει μια εξαγγελία ο Πρωθυπουργός για το τι ακριβώς συζητήσαμε και σε τι χρηματοδοτήσεις σκοπεύουμε να ενταχθούμε περαιτέρω.

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Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Εμμανουήλ Κόνσολας και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Δεκάδες έργα για την ενίσχυση των υποδομών του νησιού

Επί τάπητος στη σύσκεψη στο Δημαρχείο τέθηκε το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού του Καστελλόριζου. Για το έργο έχει πλέον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και προτεραιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ.

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Πέραν του λιμένα, το σχέδιο που υλοποιείται για την περιοχή προβλέπει 37 έργα, όπως η αντικατάσταση των κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης συν τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου, παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας.

Το έργα, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, καλύπτουν έξι τομείς: την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων

Συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Σε αυτή τη φάση είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 12 κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρος των οποίων θα διατεθεί για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, ενώ έχει δρομολογηθεί η ανέγερση επιπλέον εννέα κατοικιών από το Λιμενικό Σώμα, για τις ανάγκες του προσωπικού του. Επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην επισκευή τεσσάρων κατοικιών, με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

Παράλληλα, παραχωρείται στον Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με 30 παλαιές κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες, όπου θα ανεγερθούν νέα σπίτια. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Υπουργείο Εσωτερικών και η ωρίμανση του έργου θα γίνει μέσω του Υπερταμείου.

Πρόνοιες στον τομέα της υγείας

Πριν μεταβεί στο Δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, όπου ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας και την έμφαση που δίνεται στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα με τις τακτικές μετακινήσεις καρδιολόγου και παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Ρόδου, ολοκληρώνονται οι προσλήψεις μιας διευθύντριας γενικής/οικογενειακής ιατρικής και μιας διευθύντριας εσωτερικής παθολογίας, με επίδομα από το Stelios Philanthropic Foundation, ενώ επίκειται η δημοσίευση προκήρυξης για δύο θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

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