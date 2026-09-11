Ο Μητσοτάκης έφθασε στο Καστελλόριζο - Παρουσία στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο Απελευθέρωσης

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Καστελλόριζο για τριήμερη επίσκεψη με κορύφωση τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου Απελευθέρωσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτές, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Στο Καστελλόριζο έφτασε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ

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