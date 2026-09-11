Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Ο Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου, όπου έγιναν παρεμβάσεις στα μαθήματα και στους χώρους υγιεινής.

Οι εργασίες αναβάθμισης εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που στοχεύει στη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο να αναδείξει την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Snapshot powered by AI

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το τραπέζι του αγιασμού έχει στηθεί στον χώρο του σχολείου Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων. Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Το σχολείο υποδέχθηκε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, ενώ από νωρίς το πρωί το κλίμα ήταν ιδιαίτερα εορταστικό. Έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων είχε τοποθετηθεί ένα μεγάλο χαρτόνι με το μήνυμα «Καλή Σχολική Χρονιά», δίνοντας το χαρακτηριστικό μήνυμα της ημέρας.

Έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων έχει τοποθετηθεί ένα χαρτόνι με το μήνυμα «Καλή Σχολική Χρονιά». Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Κατά την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και στους χώρους υγιεινής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Οι εργασίες αναβάθμισης εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Οι εργασίες αναβάθμισης του σχολείου εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Μέσω του προγράμματος πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο Πρωθυπουργός στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στην έναρξη των μαθημάτων όσο και στην κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες και στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Η ποδοσφαιρική ερώτηση των παιδιών στον πρωθυπουργό - «Τώρα ξεκινά το πρωτάθλημα»

Ένα διαφορετικό και πιο χαλαρό στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Τα παιδιά δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν στον πρωθυπουργό την... ποδοσφαιρική ερώτηση της ημέρας: «Τι ομάδα είστε;»

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν άμεση: «Ολυμπιακός» προκαλώντας πανηγυρισμούς και ενθουσιασμό από τα παιδιά που βρίσκονταν γύρω του.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν έμεινε μόνο στους «ερυθρόλευκους». Με διάθεση για ποδοσφαιρική κουβέντα, πρόσθεσε: «Καλά ξεκίνησε κι ο Παναθηναϊκός φέτος», αναγνωρίζοντας το καλό ξεκίνημα των «πράσινων».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε χαλαρό κλίμα, με τον Πρωθυπουργό να αναζητά αν υπάρχει και κάποιος φίλος της ΑΕΚ στην παρέα, ενώ η κουβέντα γύρισε στο πρωτάθλημα που βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

«Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση» - Οι selfies των μαθητών

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν «φωτιά» και τις selfies με τον πρωθυπουργό να διαδέχονται η μία την άλλη.

Βλέποντας τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με χιούμορ: «Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση, από την επόμενη φορά όχι», προκαλώντας χαμόγελα στους μαθητές.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ελπίζουμε μέχρι του χρόνου να έχουμε φτάσει τα 1.000 ανακαινισμένα σχολεία»

Με ένα δυνατό και αυθόρμητο «Καλημέρα» υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, όπου βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, για τον αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Καλημέρα παιδιά», είπε ο πρωθυπουργός, με τους μαθητές να απαντούν όλοι μαζί και με μία φωνή: «Καλημέρα!», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα στον χώρο του σχολείου.

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε τις ευχές του στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά.

«Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά. Να σας ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί ένα από τα σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

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