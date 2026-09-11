Live: Σε εξέλιξη ο αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Snapshot Στην τελετή παρευρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν στον αγιασμό.

Ο πρωθυπουργός παρακολουθεί την τελετή για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν στην τελετή, με τον πρωθυπουργό να παρακολουθεί τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Δείτε ζωντανά τον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων:

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου, όπου ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και στους χώρους υγιεινής.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες και στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Οι εργασίες έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

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