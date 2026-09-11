Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει φέτος η σχολική λίστα - «300 ευρώ για δύο παιδιά», λένε οι γονείς

Snapshot Το κόστος της σχολικής λίστας φέτος κυμαίνεται από 100 έως 300 ευρώ, με δύο παιδιά να φτάνουν τα 300 ευρώ.

Οι τιμές των σχολικών ειδών παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα.

Η φετινή σχολική λίστα θεωρείται ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι από τους γονείς.

Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει και επιπλέον έξοδα όπως ξενόγλωσσα βιβλία και φροντιστήρια.

Μετά τις αρχικές αγορές, μπορεί να προκύψουν επιπλέον ανάγκες και δαπάνες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία και οι οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές για τη νέα σχολική χρονιά.

Τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες, τσάντες, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αλλά και οι απαραίτητες αγορές για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, συνθέτουν τη σχολική λίστα, με το τελικό κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή αλλά και τις επιλογές των γονέων.

Από 100 έως και 300 ευρώ η σχολική λίστα

Οι καταναλωτές που μίλησαν στο Newsbomb περιγράφουν μια σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Πόσο πήγε η λίστα; Κάπου στα 300 ευρώ για δύο παιδιά», ανέφερε γονέας, διευκρινίζοντας ότι στην αγορά περιλαμβάνονταν και προϊόντα που είχαν επιλεγεί σε προσφορά.

Άλλος γονέας υπολόγισε το κόστος για ένα παιδί στα περίπου 140 ευρώ, μόνο για βασικά σχολικά είδη, όπως τετράδια, μολύβια, στυλό και μαρκαδόρους.

Για μαθητή Δημοτικού, το κόστος υπολογίστηκε περίπου στα 190 ευρώ, ενώ για παιδί που πηγαίνει στο Γυμνάσιο μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 250 ευρώ.

«Όλα έχουν ακριβύνει», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση γονέα που ρωτήθηκε ποια προϊόντα έχουν γίνει ακριβότερα.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Οι τιμές στα σχολικά είδη

Οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, καθώς στην τελική δαπάνη παίζει σημαντικό ρόλο τόσο η ποιότητα όσο και η μάρκα που θα επιλέξει κάθε οικογένεια.

Ενδεικτικά:

Σχολική τσάντα: 15€ - 100€

Τσάντα Γυμνασίου: 20€ - 75€

Κασετίνα: από 4€

Κασετίνα πολλαπλών επιπέδων: έως 40€

Τετράδιο 50 φύλλων: από 0,49€

Τετράδιο σκληρό εξώφυλλο: 1,80€ - 16€

Τετράδιο Ορθογραφίας: 1,20€ - 1,40€

Τετράδιο Μαθηματικών: 1,50€ - 2,25€

Τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων: 1€ - 10€

12 μολύβια: περίπου 4€

Στυλό: 2€ - 3€

Μηχανικό μολύβι: 1,39€ - 15€

Γόμα: 0,20€ - 5€

Ξύστρα: 0,20€ - 5€

Διορθωτική ταινία: 0,70€ - 9,50€

Μπλοκ ακουαρέλας: 2,25€ - 15€

Είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας: 15€ - 30€

Από τη σχολική τσάντα και την κασετίνα μέχρι τα τετράδια, τα μολύβια και τα είδη ζωγραφικής, αυτές είναι οι ενδεικτικές τιμές για τα βασικά σχολικά είδη της φετινής σχολικής χρονιάς Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

«Πιο ακριβή η φετινή λίστα από πέρυσι»

Αρκετοί γονείς εκτιμούν ότι η φετινή σχολική λίστα είναι ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι, ενώ το τελικό ποσό δεν περιορίζεται πάντα στα βασικά σχολικά είδη.

Στη σχολική δαπάνη προστίθενται, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του μαθητή, τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα έξοδα για φροντιστήρια και άλλες δραστηριότητες.

«Ήθελα το σχολείο και σίγουρα τα σχολικά, τα ξενόγλωσσα που μας ζητήσαν και για τα φροντιστήρια. Αυτά είναι αρκετά ακριβά», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές ανάλογα με τη μάρκα και την ποιότητα. Έτσι, μια οικογένεια μπορεί να κινηθεί σε χαμηλότερο κόστος, επιλέγοντας οικονομικότερα προϊόντα, ή να δαπανήσει αρκετά περισσότερα για επώνυμα είδη.

Το κόστος δεν τελειώνει με την πρώτη αγορά

Η σχολική λίστα, πάντως, δεν κλείνει απαραίτητα με τις αγορές πριν από το πρώτο κουδούνι. Όπως επισημαίνουν οι γονείς, με την έναρξη των μαθημάτων μπορεί να προκύψουν επιπλέον ανάγκες και αγορές.

Για πολλές οικογένειες, επομένως, το κόστος της επιστροφής στα σχολεία υπολογίζεται συνολικά σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά.

Το πρώτο κουδούνι πλησιάζει και οι γονείς καλούνται για ακόμη μία χρονιά να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανάγκες των παιδιών και στις δυνατότητες του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Διαβάστε επίσης