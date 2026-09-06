Σχολεία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα χρόνια - Τι ισχύει για την πρώτη ημέρα

Snapshot Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με την πρώτη ημέρα αφιερωμένη στον αγιασμό και την ενημέρωση των μαθητών.

Εφαρμόζεται νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με όρια στον αριθμό και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων και αυξημένα μέτρα ασφάλειας και συμμετοχής.

Το κόστος για τα βασικά σχολικά είδη εκτιμάται από 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να περιλαμβάνονται τσάντες και άλλα αξεσουάρ.

Υπάρχει Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με συμμετοχή έξι αλυσίδων λιανικής, που προσφέρει μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών για την ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία με τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να επιστρέφουν στα θρανία τους.

Η πρώτη ημερά της νέας σχολικής χρονιάς, ωστόσο, δεν είναι ημερά μαθημάτων, καθώς οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες για τον αγιασμό, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Τι ώρα γίνεται ο αγιασμός

Οι ακριβείς ώρες πραγματοποίησης του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της χρονιάς.

Συνήθως, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο αγιασμός πραγματοποιείται έως τις 09:15, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως έως τις 10:00.

Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Τι ισχύει για τη νέα χρονιά

Η σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να εκδοθούν προς το τέλος του καλοκαιριού.

Μέχρι τότε, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν σχεδόν τρεις μήνες καλοκαιρινών διακοπών πριν από την επιστροφή στα σχολεία και την έναρξη ενός νέου κύκλου μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές

Ένα νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και γενικότερα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός σχολείου τίθεται σε εφαρμογή για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ομογενοποίηση των κανόνων που διέπουν τις μετακινήσεις, καλύπτοντας από απλές εκπαιδευτικές επισκέψεις μέχρι πολυήμερα ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, κάθε σχολικό έτος επιτρέπονται έως έξι εκπαιδευτικές επισκέψεις ανά τμήμα, με συνολικό μέγιστο εννέα δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν διδακτικές επισκέψεις, επισκέψεις στη Βουλή, αθλητικές διοργανώσεις και άλλες μορφές εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, ο ελάχιστος αριθμός δράσεων ανά τμήμα ανά σχολική χρονιά δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έξι.

Οι σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις περιορίζονται σε διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες και απαιτούν συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μαθητών. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο με αντίστοιχες δραστηριότητες. Αντίθετα, στις ημερήσιες εκδρομές, η συμμετοχή πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της τάξης. Όσοι δεν συμμετέχουν απουσιάζουν από το σχολείο, με την απουσία να καταχωρείται ως δικαιολογημένη.

Πολυήμερες μετακινήσεις και ταξίδια στο εξωτερικό

Το νέο πλαίσιο διευρύνει τις δυνατότητες για πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, ειδικά για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Τα προγράμματα μπορούν να διαρκούν έως τρεις εργάσιμες ημέρες ή πέντε με ενσωματωμένες αργίες, ενώ στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπονται έως τρεις διανυκτερεύσεις. Για ταξίδια στο εξωτερικό, η διάρκεια φτάνει έως επτά ημέρες για χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, και έως δέκα ημέρες για προορισμούς εκτός αυτών.

Κάθε μετακίνηση πρέπει να συνδέεται με εκπαιδευτικό σκοπό και να εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+, όπου οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν έως 22 ημέρες ανά σχολικό έτος. Για τους εκπαιδευτικούς, το όριο παραμένει στις 14 ημέρες ανά διδακτικό έτος, με επιτρεπτές εξαιρέσεις κατά τις σχολικές διακοπές.

Η ασφάλεια των μαθητών και η συγκατάθεση των γονέων αποκτούν κεντρική σημασία. Πριν από κάθε δράση, ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των προβλεπόμενων ποσοστών συμμετοχής και να συλλέγει τις απαραίτητες δηλώσεις συναίνεσης από τους κηδεμόνες.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν αιτήματος και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδα, χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών. Απαγορεύεται η συμμετοχή μη εγκεκριμένων προσώπων.

Η νέα ρύθμιση θέτει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα διευρύνει τις δυνατότητες εμπλουτισμού της μαθησιακής εμπειρίας εκτός σχολείου.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία προωθεί την ποιοτική και οργανωμένη υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, που συμβάλλουν στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Φωτιά» τα σχολικά είδη – Μέχρι και 120 ευρώ ο λογαριασμός για κάθε παιδί

«Πονοκέφαλο» και για τους γονείς αποτελεί η επιστροφή των παιδιών στα θρανία, καθώς μαζί με το τέλος των διακοπών, έρχεται και ο «φουσκωμένος» λογαριασμός για τα σχολικά είδη. Από 100 έως 120 ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τα βασικά απαραίτητα ανά παιδί, χωρίς να υπολογίζονται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι.

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες τιμές:

Η σχολική τσάντα κοστίζει από 15€ έως και 10€.

κοστίζει από 15€ έως και 10€. Το κλασικό μπλε τετράδιο 50 φύλλων αρχίζει από 0,49€.

50 φύλλων αρχίζει από 0,49€. Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59€ έως και 2,5€.

κυμαίνεται από 1,59€ έως και 2,5€. Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά του ευρώ έως και 2€.

από 80 λεπτά του ευρώ έως και 2€. Το τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων αρχίζει από 1€ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8€.

αρχίζει από 1€ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8€. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25€ έως και 51€, με μέση τιμή τα 3,5€.

κοστίζει από 2,25€ έως και 51€, με μέση τιμή τα 3,5€. Σετ 12 μαρκαδόρων και πινέλων αρχίζουν από 2,5€ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10€.

Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν ήδη 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως υπογραμμίστηκε, η λίστα παραμένει ανοιχτή, καθώς σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι μειώσεις αυτές να αποτυπωθούν στην πράξη στο τελικό κόστος του σχολικού καλαθιού και να προσφέρουν ουσιαστική «ανάσα» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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