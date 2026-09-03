Συμπληρωματικές εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συμπληρωματικές εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία από 2 έως 8 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Οι εξετάσεις καλύπτουν κενές θέσεις στη Β’ τάξη Γυμνασίων και Λυκείων και στην Α’ τάξη όπου ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας με χρήση κωδικών Taxisnet και απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα.
  • Οι εξετάσεις αξιολογούν γνώσεις στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά, βασισμένες σε όσα έχουν διδαχθεί οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα.
  • Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα προσέλευσης έως 09:00 π.μ. και έναρξη 10:00 π.μ. στο επιλεγμένο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.
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Η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ανακοίνωσε την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στις συμπληρωματικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.). Με τις διαδικασίες των συμπληρωματικών εξετάσεων καλύπτονται οι κενές/κενούμενες θέσεις μαθητών/μαθητριών στην Β’ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και οι κενές θέσεις της Α’ τάξης Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. έως 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.gov.gr/el/services/1002438/sumpleromatikes-eksetaseis-gia-ten-kalupse-kenon-theseon-sta-demosia-onaseia-skholeia-dem-o-s

Την αίτηση μπορούν να υποβάλει ο γονέας ή κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή τρίτο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και email), εφόσον δεν είναι επικαιροποιημένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ειδική κατηγορία το σχετικό δικαιολογητικό, την επιλογή του σχολείου προτίμησης.

Στην ανωτέρω δοκιμασία οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο ή στην Α’ Λυκείου (ανάλογα με τη βαθμίδα εισαγωγής). Οι εξετάσεις αφορούν την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να φοιτήσουν σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο τους παρέχει όλες τις ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους, καθώς και να αποκτήσουν τις δεξιότητες του πολίτη του 21ου αιώνα.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ΔΗΜ.Ω.Σ. επιλογής των μαθητών/τριών.

Ώρα προσέλευσης των μαθητών έως 09:00 π.μ.. Ώρα έναρξης εξετάσεων 10:00 π.μ.

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