Σε Άνω Λιόσια αύριο ο Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και μετά στο Καστελλόριζο

Πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

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Σε Άνω Λιόσια αύριο ο Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και μετά στο Καστελλόριζο
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων την Παρασκευή.
  • Την ίδια ημέρα, θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany στις 11:00.
  • Το απόγευμα της Παρασκευής θα μεταβεί στο Καστελλόριζο για επίσκεψη στο νησί.
  • Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο Καστελλόριζο.
  • Την Κυριακή θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
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Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

Το απόγευμα θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

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