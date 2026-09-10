Σε Άνω Λιόσια αύριο ο Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και μετά στο Καστελλόριζο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων την Παρασκευή.

Την ίδια ημέρα, θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany στις 11:00.

Το απόγευμα της Παρασκευής θα μεταβεί στο Καστελλόριζο για επίσκεψη στο νησί.

Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο Καστελλόριζο.

Την Κυριακή θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

Το απόγευμα θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.