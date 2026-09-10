Σε Άνω Λιόσια αύριο ο Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και μετά στο Καστελλόριζο
Πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
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- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων την Παρασκευή.
- Την ίδια ημέρα, θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany στις 11:00.
- Το απόγευμα της Παρασκευής θα μεταβεί στο Καστελλόριζο για επίσκεψη στο νησί.
- Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο Καστελλόριζο.
- Την Κυριακή θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.
Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.
Το απόγευμα θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.
Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.
Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
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