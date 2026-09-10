Σχολεία: Αύριο το πρώτο κουδούνι - Τι αλλάζει φέτος στην προσέλευση και αποχώρηση μαθητών

Snapshot Η νέα σχολική χρονιά 2026-27 ξεκινά αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με αγιασμό που πραγματοποιείται ανά σχολείο μεταξύ 8:00 και 11:00.

Εφαρμόζονται νέοι κανόνες ασφαλείας στην προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση μαθητών, που περιορίζουν την παρουσία γονέων και συνοδών στους χώρους των σχολείων χωρίς άδεια.

Στα νηπιαγωγεία και δημοτικά, οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν και συνοδεύουν τους μαθητές στην είσοδο και έξοδο, ενώ οι θύρες παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης εισόδου ή εξόδου.

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων γίνεται πρωινή προσευχή, χωρίς υποχρεωτική συμμετοχή μαθητών άλλου δόγματος.

Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συνοδείας και παραλαβής των παιδιών, με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών. Snapshot powered by AI

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-27 χτυπάει αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας.

Η ώρα τέλεσης του αγιασμού διαφέρει από σχολείο σε σχολείο. Συνήθως τελείται νωρίς το πρωί, μεταξύ 8:00 και 9:15 στα δημοτικά και νηπιαγωγεία. Αμέσως μετά, ακολουθούν τα γυμνάσια και τα λύκεια, με το σύνολο των εκδηλώσεων να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11:00.

Μετά τον αγιασμό θα γίνει η διανομή των σχολικών βιβλίων και θα δοθούν στους μαθητές οι πρώτες οδηγίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι Δήμοι και οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνηθίζουν να κοινοποιούν στις ιστοσελίδες του τις ώρες τέλεσης του αγιασμού, ανά σχολείο και εκπαιδευτική βαθμίδα.

Νέοι κανόνες τη φετινή χρονιά

Τη νέα σχολική χρονιά παρουσιάζονται αλλαγές σχετικά με την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρηση μαθητών στα σχολεία, με κύριο ζητούμενο την ασφάλειά τους. Οι προβλέψεις αφορούν κυρίως στους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, ενώ βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο εισόδου στα σχολικά κτήρια.

Σημειώνεται ότι γονείς, κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα απαγορεύεται να βρίσκονται στους χώρους του σχολείου χωρίς σχετική άδεια.

Νηπιαγωγεία

Στα Νηπιαγωγεία, η σχολική ημέρα ξεκινά με την προσέλευση των νηπίων και προνηπίων την ώρα που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τα παιδιά στην είσοδο της τάξης ή των τάξεων και οι γονείς και συνοδοί αποχωρούν από τον χώρο του σχολείου. Κατά την προσέλευση δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στον σχολικό χώρο, χωρίς άδεια, κανείς πέρα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των παιδιών και του διδακτικού προσωπικού. Για τους μαθητές άλλου δόγματος η συμμετοχή στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαδικασία αποχώρησης. Την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών έχουν οι γονείς ή κηδεμόνες, οι οποίοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να συνοδεύουν και να παραλαμβάνουν το παιδί.

Για λόγους ασφαλείας, οι θύρες εισόδου και εξόδου των Νηπιαγωγείων παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου.

Στόχος είναι αφενός να αποτρέπεται η έξοδος παιδιών από τον προαύλιο χώρο χωρίς λόγο και αφετέρου να μην μπορούν να εισέρχονται στο σχολείο άτομα που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Νηπιαγωγείου δεν επιτρέπεται η παραμονή άλλων προσώπων εντός του σχολικού χώρου, πέραν των εκπαιδευτικών. Η πρόβλεψη αφορά ακόμη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα από το εάν έχει διατεθεί ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.

Δημοτικά

Αντίστοιχο πλαίσιο εφαρμόζεται και στα Δημοτικά Σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφημερία υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου, ενώ οι γονείς και οι συνοδοί αποχωρούν. Και εδώ, κατά τον χρόνο προσέλευσης, δεν επιτρέπεται η παρουσία άλλων προσώπων στον σχολικό χώρο χωρίς άδεια.

Με το χτύπημα του κουδουνιού και την έναρξη του προγράμματος, η είσοδος κλείνει με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. Οι μαθητές συγκεντρώνονται ανά τμήμα ή τάξη στον προκαθορισμένο χώρο, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή, με τη συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος να μην είναι υποχρεωτική.

Μετά την πρωινή συγκέντρωση, τα παιδιά κατευθύνονται οργανωμένα στις αίθουσες, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την πρώτη ώρα.

Αποχώρηση μαθητών

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στο τέλος του σχολικού προγράμματος.

Με τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές αποχωρούν οργανωμένα ανά τμήμα, κατευθυνόμενοι προς την έξοδο με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Δημοτικού, οι θύρες εισόδου και εξόδου παραμένουν κλειστές, ώστε να αποτρέπεται τόσο η ανεξέλεγκτη έξοδος μαθητών από τον χώρο όσο και η είσοδος προσώπων που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.

Πρόκειται για κανόνες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τους οποίους καλούνται να γνωρίζουν και να τηρούν εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών.

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