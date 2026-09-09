Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό: Τα ωράρια αποχώρησης για το σχολικό έτος 2026 - 2027

Snapshot Ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί στις11 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2027.

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 14 Σεπτεμβρίου, μαζί με τα τμήματα του Ολοήμερου όπου υπάρχουν.

Στο Ολοήμερο Δημοτικό, οι ώρες αποχώρησης είναι 14:55, 15:50 και 17:30 ανάλογα με το πρόγραμμα.

Το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου διαρκεί από 08:30 έως 13:00, το προαιρετικό Ολοήμερο έως τις 16:00 και το αναβαθμισμένο Ολοήμερο έως τις 17:30.

Στο αναβαθμισμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείου περιλαμβάνονται δύο επιπλέον διδακτικές ώρες και δυνατότητα πρόωρης υποδοχής από τις 07:45. Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2027. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, μαζί με τα τμήματα του Ολοήμερου, όπου αυτό είναι δυνατό.

Στο Ολοήμερο Δημοτικό, οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν:

14:55, με τη λήξη της 1ης ώρας της 2ης ζώνης.

15:50, με τη λήξη της 2ης ώρας της 2ης ζώνης.

17:30, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας στις 12 Σεπτεμβρίου, 2022 SOOC

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου διαρκεί 08:30-13:00. Το προαιρετικό Ολοήμερο ολοκληρώνεται στις 16:00, ενώ το αναβαθμισμένο Ολοήμερο φτάνει έως τις 17:30.

Στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα προβλέπονται δύο επιπλέον διδακτικές ώρες, ενώ υπάρχει και δυνατότητα Πρόωρης Υποδοχής από τις 07:45 έως τις 08:30.

Οι βασικές ώρες αποχώρησης είναι:

13:00 για το υποχρεωτικό πρόγραμμα.

16:00 για το προαιρετικό Ολοήμερο.

16:00 ή 17:30 για το αναβαθμισμένο Ολοήμερο.

Διαβάστε επίσης