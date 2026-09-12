Μητσοτάκης: Σε Ρω και Στρογγύλη - Μήνυμα εθνικής ενότητας κόντρα στις νέες τουρκικές προκλήσεις

Η αποφασιστικότητα της Αθήνας στα σύνορα της χώρας και το νέο μπαράζ τουρκικών παραβάσεων που ανέκοψαν τα ελληνικά F-16

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Μητσοτάκης: Σε Ρω και Στρογγύλη - Μήνυμα εθνικής ενότητας κόντρα στις νέες τουρκικές προκλήσεις
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στρογγύλη συνοδευόμενος από ανώτατους αξιωματούχους και βουλευτές, στέλνοντας μήνυμα εθνικής ενότητας και παρουσίας στα ακριτικά νησιά.
  • Κατά την επίσκεψή του στη Ρω, ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές των επιτηρητικών φυλακίων και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω.
  • Η τουρκική πλευρά πραγματοποίησε δέκα παραβιάσεις ελληνικού εναέριου χώρου και δέκα παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας με οπλισμένα F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
  • Η τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου στην Ανατολική Μεσόγειο και η NAVTEX για το ερευνητικό «TUBITAK MARMARA» ενισχύουν τις εντάσεις, με την Ελλάδα να απαντά με αντι-NAVTEX.
  • Η επίσκεψη του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή, στον απόηχο νέας έντασης στο Αιγαίο, καθώς καταγράφηκαν νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την τουρκική πλευρά.

Συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.

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Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτήριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθως, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο.

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Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν, επίσης, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.

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Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, ακόμη, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο. Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Ρω και τη Στρογγύλη.

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Βασικός άξονας της παρουσίας του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Η διήμερη επίσκεψη θα κορυφωθεί αύριο, Κυριακή με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

Συνεχείς οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από τα ακριτικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου ισχυρά μηνύματα εθνικής κυριαρχίας και συνοχής, η τουρκική πλευρά διατηρεί αμείωτη την ένταση στον αέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται από το ΓΕΕΘΑ, τρία ζεύγη τουρκικών F-16 και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν την Παρασκευή δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Τέσσερα από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ενώ καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για αναγνώριση και αναχαίτιση.

Στο ήδη επιβαρυμένο σκηνικό προστίθενται η τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου στην Ανατολική Μεσόγειο και η NAVTEX για το ερευνητικό «TUBITAK MARMARA» νοτίως του Καστελόριζου, στην οποία η Αθήνα απάντησε με αντι-NAVTEX.

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