Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ελπίζουμε μέχρι του χρόνου να έχουμε φτάσει τα 1.000 ανακαινισμένα σχολεία»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Ο Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου, όπου έγιναν παρεμβάσεις στα μαθήματα και στους χώρους υγιεινής.

Οι εργασίες αναβάθμισης εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που στοχεύει στη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο να αναδείξει την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Snapshot powered by AI

Με ένα δυνατό και αυθόρμητο «Καλημέρα» υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, όπου βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, για τον αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Καλημέρα παιδιά», είπε ο πρωθυπουργός, με τους μαθητές να απαντούν όλοι μαζί και με μία φωνή: «Καλημέρα!», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα στον χώρο του σχολείου.

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε τις ευχές του στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά.

«Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά. Να σας ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τραπέζι του αγιασμού έχει στηθεί στον χώρο του σχολείου Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί ένα από τα σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων. Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

«Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια που ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς. Μαζί με τα σχολεία πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε φτάσει τα 1.000», ανέφερε.

Έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων έχει τοποθετηθεί ένα χαρτόνι με το μήνυμα «Καλή Σχολική Χρονιά». Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι μαθητές αξίζουν ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας τη σημασία των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων.

«Αξίζετε τα καλύτερα. Ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους μαθητές, αλλά και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, δίνοντας τις δικές του ευχές για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Πρωθυπουργός στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

«Να ευχηθώ στους γονείς, στους δασκάλους και τις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τους δασκάλους και τις δασκάλες και τους γονείς σας. Ευχόμαστε του χρόνου, με πολλά περισσότερα σχολεία στην επικράτεια. Καλή σχολική χρονιά!», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες και στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου Newsbomb / Σωτήρης Σκουλούδης

Η ποδοσφαιρική ερώτηση των παιδιών στον πρωθυπουργό - «Τώρα ξεκινά το πρωτάθλημα»

Ένα διαφορετικό και πιο χαλαρό στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Τα παιδιά δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν στον πρωθυπουργό την... ποδοσφαιρική ερώτηση της ημέρας: «Τι ομάδα είστε;»

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν άμεση: «Ολυμπιακός» προκαλώντας πανηγυρισμούς και ενθουσιασμό από τα παιδιά που βρίσκονταν γύρω του.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν έμεινε μόνο στους «ερυθρόλευκους». Με διάθεση για ποδοσφαιρική κουβέντα, πρόσθεσε: «Καλά ξεκίνησε κι ο Παναθηναϊκός φέτος», αναγνωρίζοντας το καλό ξεκίνημα των «πράσινων».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε χαλαρό κλίμα, με τον Πρωθυπουργό να αναζητά αν υπάρχει και κάποιος φίλος της ΑΕΚ στην παρέα, ενώ η κουβέντα γύρισε στο πρωτάθλημα που βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

«Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση» - Οι selfies των μαθητών

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν «φωτιά» και τις selfies με τον πρωθυπουργό να διαδέχονται η μία την άλλη.

Βλέποντας τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με χιούμορ: «Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση, από την επόμενη φορά όχι», προκαλώντας χαμόγελα στους μαθητές.

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