Συνάντηση Μητσοτάκη με διευθυντή UNESCO: Επί τάπητος τα Γλυπτά του Παρθενώνα, και ο Όλυμπος

Ο διάλογος που είχε ο πρωθυπουργός με τον διευθυντή της UNESCO

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Συνάντηση Μητσοτάκη με διευθυντή UNESCO: Επί τάπητος τα Γλυπτά του Παρθενώνα, και ο Όλυμπος
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany για να συζητήσουν τις προτεραιότητες του οργανισμού και τη μεταρρύθμιση UNESCO80.
  • Η Ελλάδα υπογραμμίζει την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και τις πρόσφατες εγγραφές στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όπως τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα και η Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου.
  • Η χώρα διαθέτει πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και έχει ισχυρή θεσμική παρουσία στην UNESCO με συμμετοχή σε σημαντικά όργανα.
  • Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας και συζητήθηκε κατά τη συνάντηση.
  • Ο γενικός διευθυντής της UNESCO εξέφρασε την εκτίμησή του για τη μακροχρόνια συνεργασία με την Ελλάδα και τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης.
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Συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οργανισμού, με έμφαση στη μεταρρύθμιση UNESCO80, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας μέσα σε αυτόν.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και στις δύο πρόσφατες ελληνικές εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα (2025) και η Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου (2026), ως μικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας αριθμεί πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον Κατάλογο, ενώ έχει ισχυρή θεσμική παρουσία στον Οργανισμό με συμμετοχή σε σημαντικά όργανα.

Συζητήθηκε ακόμη η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός με τον γενικό διευθυντή της UNESCO

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίσω και πάλι επίσημα, αγαπητέ Γενικέ Διευθυντή, και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας πόσο ευτυχείς είμαστε με την εκλογή σας. Γνωρίζετε ότι υποστηρίξαμε θερμά την υποψηφιότητά σας από την πρώτη στιγμή και πιστεύω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είστε ο πρώτος Άραβας Γενικός Διευθυντής της UNESCO και κάποιος που έχει, πιστεύω, μεγάλη πολιτισμική συγγένεια με τη χώρα μας, δεδομένου ότι είστε ένας παγκοσμίου φήμης αιγυπτιολόγος.

Όπως γνωρίζετε, είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στον Οργανισμό. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει ο Μόνιμος Αντιπρόσωπός μας τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα έχει τιμηθεί επίσημα από την UNESCO και ότι σημειώνουμε συνεχή πρόοδο όσον αφορά την καταχώρηση πολιτιστικών μνημείων, αλλά και του Ολύμπου, στον επίσημο κατάλογο της UNESCO.

Θα χαρώ λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας για το πώς μπορούμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση μας.

Khaled El-Enany: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, για την ιδιαίτερα θερμή φιλοξενία που μου επιφυλάξατε από την άφιξή μου χθες το πρωί. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόσωπε, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι στην Ελλάδα, μια χώρα που μου είναι ιδιαίτερα αγαπητή.

Η UNESCO και η Ελλάδα έχουν μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία, όχι μόνο επειδή είστε ιδρυτικό μέλος, αλλά και επειδή η παρουσία σας στην UNESCO είναι πολύ έντονη, χάρη στην εξαιρετική δράση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας σας, καθώς και μέσω πολλών εορταστικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων βραβείων και της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας που εορτάζουμε. Είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι ο πρώτος Γενικός Διευθυντής που τη γιόρτασε επίσημα τον περασμένο Φεβρουάριο και τώρα εργάζομαι για το επόμενο έτος, για την επόμενη γιορτή, καθώς επίσης και την επόμενη απονομή του Βραβείου «Μελίνα Μερκούρη», τον Νοέμβριο του 2027.

Επίσης, η UNESCO έχει πολύ έντονη παρουσία εδώ, στην Ελλάδα, μέσω των 21 Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, των 11 στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, των τεσσάρων Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, των 10 Γεωπάρκων, του μεγάλου αριθμού Δημιουργικών Πόλεων, Συνεργαζόμενων Σχολείων, Πόλεων Μάθησης, καθώς και της εξαιρετικής Πρέσβειρας Καλής Θέλησης Κωστάντζας Σμπώκου, η οποία οργάνωσε για εμάς την καταπληκτική εκδήλωση χθες.

Βρίσκομαι εδώ μόλις 24 ώρες, αλλά μου φαίνεται σαν να έχει περάσει μία εβδομάδα, καθώς είχα μια μακρά σειρά συναντήσεων, μεταξύ των οποίων με τον Εξοχότατο κ. Πρόεδρο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να με δεχτεί χθες για μια μακρά συνάντηση, τώρα με την Εξοχότητά σας, και χθες το απόγευμα με διάφορα μέλη της κυβέρνησης.

Είμαι λοιπόν πραγματικά ιδιαίτερα ευγνώμων γι’ αυτή τη μακροχρόνια συνεργασία, καθώς η UNESCO και η Ελλάδα μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Συνεχίζουμε και ευελπιστώ ότι αυτή η επίσκεψη θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης.

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