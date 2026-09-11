Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση» - Οι selfies των μαθητών

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι τα κινητά επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση αυτή την ημέρα.

Από την επόμενη φορά η χρήση κινητών στα σχολεία δεν θα επιτρέπεται. Snapshot powered by AI

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν «φωτιά» και τις selfies με τον πρωθυπουργό να διαδέχονται η μία την άλλη.

Βλέποντας τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με χιούμορ: «Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση, από την επόμενη φορά όχι», προκαλώντας χαμόγελα στους μαθητές.

Διαβάστε επίσης