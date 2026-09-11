Η ποδοσφαιρική ερώτηση των παιδιών στον πρωθυπουργό - «Τώρα ξεκινά το πρωτάθλημα»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό κατά την επίσκεψή του στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Η απάντηση του πρωθυπουργού προκάλεσε ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς από τα παιδιά.

Ο Μητσοτάκης αναγνώρισε το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν.

Η συζήτηση περιελάμβανε και αναφορές στην ΑΕΚ και το πρωτάθλημα που βρίσκεται στην αρχή του. Snapshot powered by AI

Ένα διαφορετικό και πιο χαλαρό στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Τα παιδιά δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν στον πρωθυπουργό την... ποδοσφαιρική ερώτηση της ημέρας: «Τι ομάδα είστε;»

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν άμεση: «Ολυμπιακός» προκαλώντας πανηγυρισμούς και ενθουσιασμό από τα παιδιά που βρίσκονταν γύρω του.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν έμεινε μόνο στους «ερυθρόλευκους». Με διάθεση για ποδοσφαιρική κουβέντα, πρόσθεσε: «Καλά ξεκίνησε κι ο Παναθηναϊκός φέτος», αναγνωρίζοντας το καλό ξεκίνημα των «πράσινων».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε χαλαρό κλίμα, με τον Πρωθυπουργό να αναζητά αν υπάρχει και κάποιος φίλος της ΑΕΚ στην παρέα, ενώ η κουβέντα γύρισε στο πρωτάθλημα που βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

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