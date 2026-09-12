Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη Μεγίστη για την προσέλκυση περισσότερου μόνιμου πληθυσμού

Ιστορική διπλή επίσκεψη σε Ρω και Στρογγύλη – Στήριξη στο Καστελλόριζο και μήνυμα ευημερίας για τα ακριτικά νησιά

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη Μεγίστη για την προσέλκυση περισσότερου μόνιμου πληθυσμού
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε για πρώτη φορά μαζί τις μικρονήσους Ρω και Στρογγύλη, όπου συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας.
  • Ενημερώθηκε για τις νέες εγκαταστάσεις στη Ρω, όπως τον νέο προβλήτα, το κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο, τα μαγειρεία και τους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο και επισκέφθηκε το μουσείο της Κυράς της Ρω, ενώ επισκέφθηκε και το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων στο Καστελλόριζο.
  • Από το Καστελλόριζο, ο πρωθυπουργός τόνισε τη στήριξη της κυβέρνησης για την ευημερία και την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού στο νησί.
  • Σε σύσκεψη στο δημαρχείο συζητήθηκαν θέματα λιμανιού, υποδομών, ενεργειακά, στεγαστικά και κίνητρα για δημόσιους λειτουργούς.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Ρω και τη Στρογγύλη μαζί.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI)

Επίσκεψη πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελλόριζο δήλωσε πως «η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί.

Αντίστοιχα, στη σύσκεψη στο δημαρχείο, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο λιμάνι, σε έργα υποδοχής, τα ενεργειακά, το στεγαστικό ζήτημα, ενώ αναπτύχθηκαν και κίνητρα για δημόσιους λειτουργούς.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI)

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Βασικός άξονας της παρουσίας του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Η διήμερη επίσκεψη θα κορυφωθεί αύριο, Κυριακή με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

Συνεχείς οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από τα ακριτικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου ισχυρά μηνύματα εθνικής κυριαρχίας και συνοχής, η τουρκική πλευρά διατηρεί αμείωτη την ένταση στον αέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται από το ΓΕΕΘΑ, τρία ζεύγη τουρκικών F-16 και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν την Παρασκευή δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Τέσσερα από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ενώ καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για αναγνώριση και αναχαίτιση.

Στο ήδη επιβαρυμένο σκηνικό προστίθενται η τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου στην Ανατολική Μεσόγειο και η NAVTEX για το ερευνητικό «TUBITAK MARMARA» νοτίως του Καστελόριζου, στην οποία η Αθήνα απάντησε με αντι-NAVTEX.

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