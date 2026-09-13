Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα

Snapshot Η τριήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο έχει ισχυρό γεωπολιτικό και διπλωματικό συμβολισμό, ειδικά λόγω της εγγύτητας του νησιού στις τουρκικές ακτές.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ερμηνεύουν την επίσκεψη ως μήνυμα κυριαρχίας της Ελλάδας και αμφισβητούν την ελληνική στρατιωτική παρουσία, επικαλούμενα τις Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων.

Η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει την αναπτυξιακή και δημογραφική ενίσχυση του Καστελλόριζου με νέα έργα και υποδομές, προωθώντας τη διατήρηση του πληθυσμού στο νησί.

Η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης ενισχύει τον συμβολισμό της ελληνικής κυριαρχίας στο νησί.

Η Άγκυρα έχει ήδη αντιληφθεί το πολιτικό μήνυμα της επίσκεψης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χωρίς την ανάγκη επιθετικών δηλώσεων από την ελληνική πλευρά. Snapshot powered by AI

Η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο δεν περνά απαρατήρητη στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Το αντίθετο. Η τουρκική πλευρά έχει ήδη διαβάσει την επίσκεψη ως πολιτικό και διπλωματικό μήνυμα προς την Άγκυρα, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να επιλέγουν να σταθούν όχι μόνο στην παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, αλλά κυρίως στο πού βρίσκεται το Καστελλόριζο και τι συμβολίζει η παρουσία του εκεί αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η επιλογή του νησιού, η τριήμερη παραμονή, η παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας, οι αναφορές στις υποδομές και στην ενίσχυση του πληθυσμού και, κυρίως, η αυριανή συμμετοχή του πρωθυπουργού στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης συνθέτουν ένα σκηνικό με σαφή γεωπολιτικό συμβολισμό.

Τα τουρκικά πρωτοσέλιδα «διαβάζουν» το μήνυμα

Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η τουρκική εφημερίδα Türkiye Gazetesi παρουσιάζει την υπόθεση.

«MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT! Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı»

Η απόδοση στα ελληνικά:

«Σκανδαλώδης εντολή από τον Μητσοτάκη! Αγνόησε τις Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων».

Το τουρκικό δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει την επίσκεψη με το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά και με την τουρκική θέση περί αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι από τις πλέον σκληρές που καταγράφονται στον τουρκικό Τύπο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η Nefes, η οποία εστιάζει στην παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, αναφέροντας ότι αναμενόταν να επιθεωρήσει και μονάδες σε Karaada και Çamada.

Την ίδια στιγμή, άλλα τουρκικά μέσα επιλέγουν έναν διαφορετικό αλλά εξίσου αποκαλυπτικό συμβολισμό: την απόσταση του Καστελόριζου από τις τουρκικές ακτές.

Χαρακτηριστικός τίτλος που αναπαράγεται:

«Miçotakis Türkiye'ye 1.5 km mesafedeki Meis Adası'nda»

Δηλαδή:

«Ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο, 1,5 χιλιόμετρο από την Τουρκία».

Και ακολουθεί η φράση:

«Alışılmadık ziyaretin perde arkası»

δηλαδή:

«Το παρασκήνιο της ασυνήθιστης επίσκεψης».

Δεν είναι τυχαία η επιλογή των λέξεων. Η τουρκική δημοσιογραφική ματιά επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το εσωτερικό μήνυμα της επίσκεψης στο γεωπολιτικό αποτύπωμά της.

Το Καστελλόριζο ως μήνυμα στην Άγκυρα

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εδώ.

Η Αθήνα δεν χρειάζεται να υψώσει τους τόνους για να στείλει μήνυμα. Ο ίδιος ο χάρτης λειτουργεί ως πολιτικό μήνυμα.

Το Καστελλόριζο βρίσκεται απέναντι από τις τουρκικές ακτές. Και η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού εκεί, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση Ελλάδας και Τουρκίας εξακολουθεί να περιλαμβάνει ζητήματα θαλάσσιων ζωνών, Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αποκτά αυτονόητα μεγαλύτερο συμβολικό βάρος.

Η τουρκική ανάγνωση είναι συγκεκριμένη:

Καστελλόριζο - τουρκικές ακτές -θαλάσσιες ζώνες -στρατιωτική παρουσία - μήνυμα κυριαρχίας.

Γι' αυτό και η επίσκεψη δεν αντιμετωπίζεται στην Άγκυρα ως μια απλή πρωθυπουργική περιοδεία.

Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια τη γεωγραφία

Η τουρκική πλευρά επιμένει ιδιαίτερα στην εγγύτητα του Καστελλόριζου με την τουρκική ακτή. Το επιχείρημα που προβάλλεται επανειλημμένα είναι ότι ένα μικρό ελληνικό νησί, σε τόσο μικρή απόσταση από την τουρκική ηπειρωτική ακτή, δεν μπορεί κατά την τουρκική αντίληψη να παράγει την έκταση θαλάσσιων δικαιωμάτων που υποστηρίζει η Αθήνα.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και ο πυρήνας της ελληνοτουρκικής διαφωνίας.

Η Αθήνα δεν αποδέχεται την τουρκική λογική περί «μηδενικής» ή περιορισμένης επήρειας του Καστελλόριζου. Και η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο νησί, ακριβώς απέναντι από τις τουρκικές ακτές, έρχεται να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει το Καστελλόριζο ως περιφερειακή λεπτομέρεια του χάρτη, αλλά ως αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής της επικράτειας.

Αυτό είναι το μήνυμα που, σύμφωνα με την τουρκική ανάγνωση, έχει ήδη φτάσει στην Άγκυρα.

Τριήμερη παρουσία με πολιτικό βάθος

Ο πρωθυπουργός δεν περιορίζεται σε μια ολιγόωρη επίσκεψη.

Η παρουσία του στο Καστελλόριζο εκτείνεται σε τρεις ημέρες και περιλαμβάνει συναντήσεις, επισκέψεις σε έργα και υποδομές και επαφές με την τοπική κοινωνία.

Σήμερα, Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και επισκέφθηκε έργα και υποδομές του νησιού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 37 έργων συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχυθούν οι υποδομές και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε οι νέοι Καστελλοριζιοί να μπορούν να παραμείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους.

Η επιλογή αυτή έχει και εθνικό περιεχόμενο.

Για την Αθήνα, η ισχυρή παρουσία στο Καστελλόριζο δεν είναι μόνο στρατιωτική ή διπλωματική. Είναι και δημογραφική και αναπτυξιακή.

Ένα ακριτικό νησί με ισχυρό πληθυσμό, υποδομές και ενεργή ελληνική παρουσία αποτελεί από μόνο του στοιχείο εθνικής ισχύος.

Και σήμερα η μεγάλη εικόνα

Το πλέον συμβολικό σκέλος της επίσκεψης έρχεται σήμερα Κυριακή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός, κατάθεση στεφάνου και οι επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Στο νησί βρίσκεται επίσης η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και ανώτατους αξιωματικούς να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Και αυτό προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στον συμβολισμό.

Δεν πρόκειται απλώς για μια επίσκεψη σε ένα ακριτικό νησί.

Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελλόριζο την ημέρα που η Ελλάδα τιμά την απελευθέρωσή του, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Η Άγκυρα πήρε το μήνυμα

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα από την τουρκική αντίδραση.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η επίσκεψη, η Άγκυρα έχει ήδη αντιληφθεί ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Η τουρκική δημοσιογραφία μιλά για «μήνυμα στην Τουρκία», αναδεικνύει την απόσταση του νησιού από τις τουρκικές ακτές και επαναφέρει στο προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές θέσεις για την αποστρατιωτικοποίηση και τις θαλάσσιες ζώνες.

Και ακριβώς γι' αυτό η επίσκεψη αποδεικνύεται πολύ ισχυρότερη διπλωματικά απ' όσο θα μπορούσε αρχικά να φαίνεται.

Ο Μητσοτάκης δεν χρειάστηκε να κάνει μια επιθετική δήλωση απέναντι στην Τουρκία.

Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει τους τόνους.

Βρέθηκε εκεί.

Στο Καστελλόριζο.

Απέναντι από τις τουρκικές ακτές.

Με την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία παρούσα.

Με έργα και επενδύσεις για να μείνει ζωντανό το νησί.

Και σήμερα, στην επέτειο της Απελευθέρωσης, θα σταθεί εκεί ως πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Αυτό από μόνο του είναι πολιτικό μήνυμα.

Και το γεγονός ότι τα τουρκικά μέσα σπεύδουν να το αναλύσουν, να το συνδέσουν με τις ελληνοτουρκικές διαφορές και να το παρουσιάσουν ως κίνηση προς την Άγκυρα, δείχνει ότι το μήνυμα ελήφθη.

Το Καστελλόριζο δεν είναι απλώς ένα σημείο στον χάρτη.

Είναι σημείο αναφοράς της ελληνικής κυριαρχίας και, αυτή τη στιγμή, σημείο αποστολής ενός καθαρού διπλωματικού σήματος.

Και η Άγκυρα το κατάλαβε.

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