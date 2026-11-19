Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Μόσχα για να διευκρινίσουν τη θέση τους σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι τώρα διεξάγονται κυρίως μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Κιέβου, χωρίς σημαντική πρόοδο.

Η Ρωσία υποστήριξε την πρόταση των ΗΠΑ να ενσωματωθούν τα ζητήματα ασφάλειας της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης και συνδέει τις προοπτικές διευθέτησης με τη στάση της ουκρανικής ηγεσίας.

Παρά τις προτάσεις συμβιβασμού που αποδέχτηκε η Ρωσία, το Κίεβο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στους όρους. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία είχε προτείνει στους Ευρωπαίους απεσταλμένους να μεταβούν στη Μόσχα για να διευκρινίσουν τη θέση τους σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, πριν αποφασιστεί η μορφή των περαιτέρω συνομιλιών.

Ο Πούτιν, μιλώντας στην Κίνα μετά από τη σύνοδο κορυφής με τους προέδρους της Κίνας και των ΗΠΑ, είπε ότι οι ΗΠΑ πίεζαν τη Ρωσία «με αρκετή επιμονή» να συμφωνήσει στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις συνομιλίες, οι οποίες μέχρι τώρα διεξάγονταν κυρίως μεταξύ Μόσχας, Ουάσιγκτον και Κιέβου, χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Ο Ρώσος ηγέτης επέστησε επίσης την προσοχή στη θέση των ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο και τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν ακόμη επιδείξει προθυμία για συμβιβασμό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία υποστήριξε την πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών να εξεταστούν τα ζητήματα ασφάλειας της Ουκρανίας στο πλαίσιο του συνολικού ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. «Συμφωνήσαμε με την πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών, την πρόταση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να ενσωματωθεί στην πανευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και δεν σκοπεύει να τη συνεχίσει για χάρη των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών. Συνέδεσε επίσης τις μελλοντικές προοπτικές για μια διευθέτηση με τη θέση της ουκρανικής ηγεσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι ακόμη και πριν από τις συνομιλίες στο Άνκορατζ, η αμερικανική πλευρά πρότεινε μια σειρά από συμβιβασμούς. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Μόσχα αποδέχτηκε αυτές τις προτάσεις, αλλά το Κίεβο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με τους αντίστοιχους όρους.

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