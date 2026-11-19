Snapshot Στη σύνοδο APEC στη Σενζέν, εντοπίστηκε ο «πυρηνικός χαρτοφύλακας» της Ρωσίας, γνωστός ως Cheget, που παρέχει στον πρόεδρο Πούτιν άμεση πρόσβαση στο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ο Cheget συνδέεται με το στρατιωτικό σύστημα διοίκησης και επιτρέπει την εντολή χρήσης πυρηνικών όπλων, χωρίς όμως να μπορεί να τα εκτοξεύσει ο ίδιος.

Η Ρωσία διαθέτει τρεις τέτοιους χαρτοφύλακες, που ανατίθενται στον πρόεδρο, τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μοναδικός που αποφασίζει για τη χρήση πυρηνικών όπλων σύμφωνα με το ρωσικό πυρηνικό δόγμα, ενώ η επικοινωνία γίνεται μέσω του συστήματος Kazbek.

Δεν είναι γνωστό αν ο πρόεδρος της Κίνας χρησιμοποιεί αντίστοιχη τσάντα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει εντοπιστεί με τη δική του «nuclear football» στη Σενζέν. Snapshot powered by AI

Μπορεί η τριμερής συνάντηση κορυφής στη Σενζέν της Κίνας να μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, ωστόσο κάτι άλλο αρκετά πιο επικίνδυνο ήταν εκείνο που τάβηξε την προσοχή.

Ο «πυρηνικός χαρτοφύλακας» του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν που εντοπίστηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Καθώς οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας έφταναν στον χώρο των συνομιλιών, ένας άνδρας με ρωσική στρατιωτική στολή εντοπίστηκε να κρατάει μια μυστηριώδη μαύρη βαλίτσα .

Καθώς μια κάμερα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης εστίαζε στον αξιωματικό του ναυτικού που ταξίδευε μαζί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο δημοσιογράφος Γιεβγένι Ποπόφ έδειξε με χειρονομία τον χαρτοφύλακα, λέγοντας στους τηλεθεατές: «Αυτός είναι ο πυρηνικός χαρτοφύλακας».

Ο αξιωματικός χαμογέλασε και επιβεβαίωσε ότι πράγματι επρόκειτο για τον χαρτοφύλακα που παρέχει στον Ρώσο πρόεδρο άμεση πρόσβαση στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του – γνωστό ως «Cheget».

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was. Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location. — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει μια αντίστοιχη τσάντα, γνωστή ως «nuclear football», η οποία τον συνοδεύει συνήθως, αν και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στο Σενζέν.

Δεν είναι σαφές αν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ταξιδεύει με παρόμοια τσάντα.

Τι είναι ο «πυρηνικός χαρτοφύλακας»;

Πρόκειται για μια ειδικά εξοπλισμένη τσάντα που συνδέεται με το στρατιωτικό σύστημα διοίκησης, μέσω της οποίας ένας ηγέτης μπορεί να διατάξει πυρηνική επίθεση.

Τα συστήματα των ΗΠΑ και της Ρωσίας (τότε Σοβιετικής Ένωσης) εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ηγέτες και των δύο δυνάμεων αντιμετώπιζαν την προοπτική να πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με πυρηνικές επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση.

Το σημερινό Cheget συνδέει τον πρόεδρο με την κεντρική διοίκηση του ρωσικού στρατού και μπορεί να μεταδώσει εντολή για χρήση πυρηνικών όπλων, αλλά δεν μπορεί να τα εκτοξεύσει.

Πιστεύεται ότι η Ρωσία διαθέτει τρεις τέτοιους χαρτοφύλακες, που ανατίθενται στον πρόεδρο, τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Το Cheget επικοινωνεί μέσω του ρωσικού δικτύου διοίκησης και ελέγχου «Kazbek», το οποίο υποστηρίζει ένα ξεχωριστό σύστημα επικοινωνιών που ονομάζεται «Kavkaz».

Οι δημόσιες αναφορές διαφέρουν ως προς το πόσες από τις βαλίτσες θα χρειάζονταν για την επικύρωση μιας προεδρικής εντολής.

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