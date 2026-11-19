Μια εμπορική αμαξοστοιχία κινείται πάνω στις ράγες μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης της Γέφυρας της Κριμαίας, η οποία ενώνει τη ρωσική ηπειρωτική χώρα με τη χερσόνησο της Κριμαίας πάνω από το Στενό της Κερτς. 17 Ιουλίου 2023

Snapshot Η γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία δέχθηκε τρεις επιθέσεις αυτή την εβδομάδα από τις ουκρανικές δυνάμεις με πυραύλους Neptune, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα της.

Η επίθεση στοχεύει στην αποδυνάμωση του Πούτιν και στέλνει μήνυμα αμφισβήτησης ενόψει της τριμερούς συνάντησης Ρωσίας, ΗΠΑ και Κίνας στη Σενζέν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός που περιλαμβάνει τον ενεργειακό τομέα ή τη Μαύρη Θάλασσα και προειδοποίησε για απαντήσεις στις επιθέσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τις επιθέσεις, ενώ η σιδηροδρομική κίνηση στη γέφυρα έχει αρχίσει να αποκαθίσταται.

Η γέφυρα αποτελεί βασική χερσαία σύνδεση και σύμβολο ισχύος για τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, και οι ζημιές πιθανόν να επηρεάσουν την επιμελητεία των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Το δικό τους μήνυμα αμφισβήτησης στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλαν οι Ουκρανοί για την τριμερή ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας στην Σενζέν. Στη διάρκεια της νύχτας η γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία δέχθηκε επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις, με πυραύλους Neptune.

Σε νέες δορυφορικές εικόνες διακρίνονται οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 2 έως 3 τμήματα να έχουν πληγεί κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών και 3 ακόμη στον αυτοκινητόδρομο. Αυτή ήταν η τρίτη επίθεση στη γέφυρα αυτή την εβδομάδα. Νωρίτερα το μεσημέρι οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η κίνηση σε μία από τις σιδηροδρομικές τροχιές στη γέφυρα αποκαταστάθηκε.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας χτύπησε τη Γέφυρα της Κριμαίας, τη βασική χερσαία σύνδεση μεταξύ της Ρωσίας και της κατεχόμενης Κριμαίας, με πυραύλους Neptune. Σε ανάρτηση στο Telegram, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι τμήμα του σιδηροδρόμου υπέστη ζημιές και διακόπηκε η κίνηση στη γέφυρα.

Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί σύμβολο της ισχύς του Πούτιν στην Ουκρανία, καθώς χτίστηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία το 2014. Στο παρελθόν έχει δεχθεί πολυάριθμες επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Αυτή η δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε πάνω από τη Γέφυρα της Κριμαίας στις 16 Νοεμβρίου 2026, δείχνει δύο σημεία πρόσκρουσης μετά από ουκρανική επίθεση. Η εικόνα τραβήχτηκε μία ημέρα πριν από μια δεύτερη επίθεση, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές © Airbus DS 2026 μέσω ΑΡ

Στόχος η αποδυνάμωση του Πούτιν

Η επιλογή του στόχου στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Το χτύπημα είχε στόχο να φέρει σε άβολη θέση τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ και να δηλώσει ότι το Κίεβο παραμένει παρών στις εξελίξεις. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Πούτιν επιδίωκε να συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας με τον Τραμπ χωρίς την παρουσία των Ουκρανών στο τραπέζι.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε σήμερα στις πρόσφατες επιθέσεις στη γέφυρα, δηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός που θα καλύπτει τον ενεργειακό τομέα ή την Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε με το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός σε διάφορους τομείς.

Αυτή η φωτογραφία, που παραχώρησε η Vantor την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, δείχνει τη γέφυρα της Κριμαιάς μετά από επίθεση των Ουκρανών Satellite image ©2026 Vantor via AP

«Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Θα απαντήσουμε σε αυτές τις επιθέσεις», προειδοποίησε προσθέτοντας ότι το οδικό τμήμα της γέφυρας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας, δημοσιοποίησε νωρίτερα βιντεοσκοπημένο μήνυμα σε σχετικά περιφρονητικό τόνο, προαναγγέλλοντας την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κίνησης στην γέφυρα. «Έχουμε την ισχύ, την αποφασιστικότητα και την αντίληψη του πώς να επιλύσουμε αυτή την κατάσταση. Θα τα ξεπεράσουμε όλα. Η Κριμαία είναι για πάντα με τη Ρωσία!», δήλωσε ο Αξιόνοφ.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση. Η γέφυρα μήκους 19 χιλιομέτρων εγκαινιάστηκε από τον Πούτιν το 2018 και η Κριμαία φιλοξενεί τον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Τα πλοία του Στόλου έχουν μπει κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο των Ουκρανών.

Αυτή η φωτογραφία, που παραχώρησε η Vantor την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, δείχνει τη γέφυρα της Κριμαίας μετά από επίθεση των Ουκρανών Satellite image ©2026 Vantor via AP

Άλλες δύο επιθέσεις

Την Τρίτη, ουκρανικά drones και πύραυλοι κατέστρεψαν το κεντρικό οδικό τμήμα της γέφυρας, με αποτέλεσμα η βασική οδική αψίδα να καταρρεύσει στη θάλασσα και να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό.

Η επίθεση εκείνη πιθανόν να δυσκόλεψε τη Ρωσία να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη χερσόνησο, όπου κατοικούν σχεδόν 2,5 εκατ. άνθρωποι, και είναι πιθανόν να ασκήσει πίεση στην επιμελητεία του ρωσικού στρατού σε τμήματα της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται υπό την κατοχή των δυνάμεων της Μόσχας. Η πρώτη επίθεση αυτής της εβδομάδας, τη Δευτέρα, προκάλεσε μικρές ζημιές στη γέφυρα.