Ψηφοφόροι σε εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών του 2023

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 10,3 μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρόθεση ψήφου.

Το 75% των πολιτών πιστεύει ότι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ υπάρχουν παράνομα κυκλώματα που χειραγωγούν τη διαιτησία.

Το 68% των ερωτηθέντων επιθυμεί πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, ενώ το 24% προτιμά συνέχεια στη διακυβέρνηση.

Το 74% θεωρεί πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε θέματα φοροδιαφυγής, ενώ το 85% πιστεύει ότι τα φαινόμενα φοροδιαφυγής είναι ευρέως διαδεδομένα. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα 10,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της ιστοσελίδας flash.gr. Την ίδια ώρα, η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 75% εκτιμά πως στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ επηρεάζονται από παράνομα κυκλώματα που χειραγωγούν τη διαιτησία.

Δημοσκόπηση Alco: Η πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 23,7% (23,4% στην έρευνα του Οκτωβρίου)

: 23,7% (23,4% στην έρευνα του Οκτωβρίου) Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη : 13,5% (13,4%)

: 13,5% (13,4%) ΠΑΣΟΚ : 11,3% (11,4%)

: 11,3% (11,4%) ΚΚΕ : 7,1% (αμετάβλητο)

: 7,1% (αμετάβλητο) Ελληνική Λύση : 5,9% (5,8%)

: 5,9% (5,8%) Πλεύση Ελευθερίας : 4% (3,7%)

: 4% (3,7%) Συμμαχία Ελλήνων 3,4% (3,2%)

3,4% (3,2%) Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 3,2% (3,1%)

: 3,2% (3,1%) Φωνή Λογικής : 2,6% (2,2%)

: 2,6% (2,2%) ΜέΡΑ25 : 2,5% (αμετάβλητο)

: 2,5% (αμετάβλητο) Νίκη : 1,7% (αμετάβλητο)

: 1,7% (αμετάβλητο) ΣΥΡΙΖΑ : 1,5% (1,8%)

: 1,5% (1,8%) Δημοκράτες : 0,5% (0,7%)

: 0,5% (0,7%) Άλλο κόμμα : 4,8%

: 4,8% Αναποφάσιστοι: 14,3%

Ικανοποίηση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης για το καλώδιο

Το 44% κρίνει πολύ ή μάλλον θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ενώ το 30% τους κρίνει μάλλον ή πολύ αρνητικά.

Το 16% απαντά πως εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το 7% την ΕΛΑΣ, το 6% το ΠΑΣΟΚ, το 5% το ΚΚΕ, το 3% την Ελληνική Λύση. Από 2% συγκεντρώνουν Πλεύση Ελευθερίας, ΜέΡΑ25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Συμμαχία Ελλήνων, ενώ από 1% συγκεντρώνουν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Φωνή Λογικής. Κανένα κόμμα απαντά το 39%.

Πολιτική αλλαγή ή συνέχεια στη διακυβέρνηση;

Το 68% απαντά πως στις προσεχείς εκλογές θα ψηφίσει για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ενώ το 24% για να υπάρξει συνέχεια στη διακυβέρνηση.

Θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα υπό τον Σαμαρά;

Το74% απαντά πως είναι απίθανο να ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 7% απαντά πως είναι λίγο πιθανό. Αρκετά πιθανό απαντά ακόμη ένα 7%, ενώ το 4% απαντά πως είναι πολύ πιθανό να ψήφιζε κομματικό σχηματισμό υπό τον κ. Σαμαρά.

To 59% κρίνει ως αρνητική εξέλιξη την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή, το 26% την κρίνει ως αδιάφορη εξέλιξη και το 11% ως θετική εξέλιξη.

Για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Κατά τα άλλα και στην ερώτηση εάν οι πολίτες πιστεύουν πως υπάρχουν κυκλώματα που χειραγωγούν τη διαιτησία και επηρεάζουν αποτελέσματα στα επαγγελματικά πρωταθλήματα μπασκετ και ποδοσφαίρου, το 75% απαντά θετικά, ενώ το 5% αρνητικά. Το 20% απαντά πως δεν γνωρίζει.

Το 74% απαντά πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε θέματα φοροδιαφυγής (44% λίγο, 30% καθόλου), την ώρα που 20% εμφανίζεται ικανοποιημένο από το έργο που επιτελείται (17% αρκετά, 3% πολύ).

Επιπρόσθετα, το 85% πιστεύει πως τα φαινόμενα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα είναι ευρέως διαδεδομένα και όχι μεμονωμένα περιστατικά. Στον αντίποδα, το 7% θεωρεί πως οι υποθέσεις αυτές είναι μεμονωμένες.

Για τα εξοπλιστικά και για συνεργασία με Ισραήλ

Το 60% θεωρεί πως η χώρα μας θα πρέπει να συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, ενώ το 29% απαντά αρνητικά.

Ως προς τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, οι απόψεις των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση είναι σχεδόν μοιρασμένες: Το 38% θεωρεί πως είναι σωστή για τα συμφέροντα της χώρας μας, ενώ το 35% λανθασμένη. Το 27% απαντά πως δεν γνωρίζει.

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