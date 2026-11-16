Δημοσκόπηση Pulse: Σαφές προβάδισμα ΝΔ - Δυναμική ισορροπία - Ντέρμπι στη 2η θέση με φρένο Τσίπρα

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 16%.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο κόμμα με 11%, μειώνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρείται ικανότερη να αντιμετωπίσει τα ελληνοτουρκικά (31%), την ακρίβεια (24%) και τη διαφθορά (22%).

Το 14% των ερωτηθέντων επιλέγει ή σκέφτεται να ψηφίσει το υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με διπλάσιο ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Το πολιτικό τοπίο στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, εννέα κόμματα καταγράφονται σε ποσοστά εισόδου στη Βουλή.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα από τα υπόλοιπα κόμματα. Συγκεντρώνει 30% και ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 16%, με τη μεταξύ τους απόσταση να είναι στις 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην 3η θέση με 11%, αν και έχει μειώσει τη διαφορά από τη δεύτερη ΕΛΑΣ στις 3 μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει ανέβει από το 26% στο 26,5%, ενώ η ΕΛΑΣ έχει πέσει από το 14,5% στο 13,5%. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ παραμένει αμετάβλητο στο 11%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

Σε χωριστά ερωτήματα για το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα συγκεκριμένα προβλήματα, η ΝΔ συγκεντρώνει 31% στα ελληνοτουρκικά, 24% στην ακρίβεια και 22% στη διαφθορά.

Αναλυτικά τα ερωτήματα και τα ποσοστά

Το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ή σκέφτεται σοβαρά να ψηφίσει το υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Το 44% απαντά ότι η επόμενη κυβέρνηση θα επιθυμούσε να είναι αυτοδύναμη, ενώ 36% συνεργασίας.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα.

Οι κυβερνητικές ενέργειες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 46%. Αρνητική αξιολόγηση δίνει το 40%, ενώ το 14% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης ερώτημα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα κρίνεται θετικά από το 64% και αρνητικά από το 18%.

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