Δημοσκόπηση Pulse: Σαφές προβάδισμα ΝΔ - Δυναμική ισορροπία - Ντέρμπι στη 2η θέση με φρένο Τσίπρα

Στο 30% η ΝΔ και στο 16% η ΕΛ.Α.Σ. στην εκτίμηση ψήφου. Τι καταγράφει η έρευνα του ΣΚΑΪ για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά

Newsroom

Δημοσκόπηση Pulse: Σαφές προβάδισμα ΝΔ - Δυναμική ισορροπία - Ντέρμπι στη 2η θέση με φρένο Τσίπρα
Election representatives count ballots after polling station closed during the Greek legislative election at a polling station in Brussels, Belgium on May 20, 2023.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 16%.
  • Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο κόμμα με 11%, μειώνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη θέση.
  • Η Νέα Δημοκρατία θεωρείται ικανότερη να αντιμετωπίσει τα ελληνοτουρκικά (31%), την ακρίβεια (24%) και τη διαφθορά (22%).
  • Το 14% των ερωτηθέντων επιλέγει ή σκέφτεται να ψηφίσει το υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με διπλάσιο ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα.
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Το πολιτικό τοπίο στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, εννέα κόμματα καταγράφονται σε ποσοστά εισόδου στη Βουλή.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα από τα υπόλοιπα κόμματα. Συγκεντρώνει 30% και ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 16%, με τη μεταξύ τους απόσταση να είναι στις 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην 3η θέση με 11%, αν και έχει μειώσει τη διαφορά από τη δεύτερη ΕΛΑΣ στις 3 μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

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Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει ανέβει από το 26% στο 26,5%, ενώ η ΕΛΑΣ έχει πέσει από το 14,5% στο 13,5%. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ παραμένει αμετάβλητο στο 11%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

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Σε χωριστά ερωτήματα για το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα συγκεκριμένα προβλήματα, η ΝΔ συγκεντρώνει 31% στα ελληνοτουρκικά, 24% στην ακρίβεια και 22% στη διαφθορά.

Αναλυτικά τα ερωτήματα και τα ποσοστά

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Το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ή σκέφτεται σοβαρά να ψηφίσει το υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

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Το 44% απαντά ότι η επόμενη κυβέρνηση θα επιθυμούσε να είναι αυτοδύναμη, ενώ 36% συνεργασίας.

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Καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα.

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Οι κυβερνητικές ενέργειες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 46%. Αρνητική αξιολόγηση δίνει το 40%, ενώ το 14% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

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Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης ερώτημα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα κρίνεται θετικά από το 64% και αρνητικά από το 18%.

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