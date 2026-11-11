Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

Τι δείχνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

Στιγμιότυπο από εκλογές

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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,7% στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 10,2 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που έχει 14,5%.
  • Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9,3% στην πρόθεση ψήφου και 12% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.
  • Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ενώ το 73% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.
  • Το 37% των πολιτών θεωρεί τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους.
  • Το 35,9% δίνει προτεραιότητα στα θέματα υγείας, παιδείας, στέγασης και μεταφορών.
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Προβάδισμα 10,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls, για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 12%.

Ειδικότερα, πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 24,7%
  • ΕΛΑΣ: 14,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 9,3%
  • ΚΚΕ: 5%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 4,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,4%
  • Ελληνική Λύση: 4,3%
  • ΜέΡΑ25: 3,5%
  • Άλλο κόμμα: 2,7%
  • Νίκη: 0,8%
  • Δημοκράτες ΠΚ: 0,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
  • Αναποφάσιστοι: 15,9%
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Στην πρόβλεψη αποτελέσματος τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 30,1%
  • ΕΛΑΣ: 17,2%
  • ΠΑΣΟΚ: 12%
  • ΚΚΕ: 6,3%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 5,7%
  • Ελληνική Λύση: 5,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,2%
  • ΜέΡΑ25: 4%
  • Φωνή Λογικής: 3,7%
  • Άλλο κόμμα: 2,8%
  • Νίκη: 1,1%
  • Δημοκράτες ΠΚ: 0,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

Ως προς τις προσδοκίες για το εκλογικό αποτέλεσμα, το 47% θεωρεί ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 5,6% που προβλέπει νίκη του κόμματος Τσίπρα και 3,1% του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το 73% εκτιμά ότι δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία.

Στα ζητήματα της καθημερινότητας, το 37% θεωρεί ότι τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα παίξουν τον σημαντικότερο ρόλο στην ψήφο του, ενώ το 35,9% δίνει προτεραιότητα στην υγεία, την παιδεία, τη στέγαση και τις μεταφορές.

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