Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή
Τι δείχνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,7% στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 10,2 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που έχει 14,5%.
- Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9,3% στην πρόθεση ψήφου και 12% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.
- Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ενώ το 73% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.
- Το 37% των πολιτών θεωρεί τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους.
- Το 35,9% δίνει προτεραιότητα στα θέματα υγείας, παιδείας, στέγασης και μεταφορών.
Προβάδισμα 10,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls, για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 12%.
Ειδικότερα, πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 24,7%
- ΕΛΑΣ: 14,5%
- ΠΑΣΟΚ: 9,3%
- ΚΚΕ: 5%
- Συμμαχία Ελλήνων: 4,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,4%
- Ελληνική Λύση: 4,3%
- ΜέΡΑ25: 3,5%
- Άλλο κόμμα: 2,7%
- Νίκη: 0,8%
- Δημοκράτες ΠΚ: 0,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
- Αναποφάσιστοι: 15,9%
Στην πρόβλεψη αποτελέσματος τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 30,1%
- ΕΛΑΣ: 17,2%
- ΠΑΣΟΚ: 12%
- ΚΚΕ: 6,3%
- Συμμαχία Ελλήνων: 5,7%
- Ελληνική Λύση: 5,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,2%
- ΜέΡΑ25: 4%
- Φωνή Λογικής: 3,7%
- Άλλο κόμμα: 2,8%
- Νίκη: 1,1%
- Δημοκράτες ΠΚ: 0,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
Ως προς τις προσδοκίες για το εκλογικό αποτέλεσμα, το 47% θεωρεί ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 5,6% που προβλέπει νίκη του κόμματος Τσίπρα και 3,1% του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το 73% εκτιμά ότι δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία.
Στα ζητήματα της καθημερινότητας, το 37% θεωρεί ότι τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα παίξουν τον σημαντικότερο ρόλο στην ψήφο του, ενώ το 35,9% δίνει προτεραιότητα στην υγεία, την παιδεία, τη στέγαση και τις μεταφορές.