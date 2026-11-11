Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,7% στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 10,2 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που έχει 14,5%.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9,3% στην πρόθεση ψήφου και 12% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.

Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ενώ το 73% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.

Το 37% των πολιτών θεωρεί τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους.

Το 35,9% δίνει προτεραιότητα στα θέματα υγείας, παιδείας, στέγασης και μεταφορών. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα 10,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls, για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 12%.

Ειδικότερα, πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 24,7%

: 24,7% ΕΛΑΣ : 14,5%

: 14,5% ΠΑΣΟΚ : 9,3%

: 9,3% ΚΚΕ : 5%

: 5% Συμμαχία Ελλήνων : 4,8%

: 4,8% Πλεύση Ελευθερίας : 4,4%

: 4,4% Ελληνική Λύση : 4,3%

: 4,3% ΜέΡΑ25 : 3,5%

: 3,5% Άλλο κόμμα : 2,7%

: 2,7% Νίκη : 0,8%

: 0,8% Δημοκράτες ΠΚ : 0,7%

: 0,7% ΣΥΡΙΖΑ : 0,6%

: 0,6% Αναποφάσιστοι: 15,9%

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 30,1%

: 30,1% ΕΛΑΣ : 17,2%

: 17,2% ΠΑΣΟΚ : 12%

: 12% ΚΚΕ : 6,3%

: 6,3% Συμμαχία Ελλήνων : 5,7%

: 5,7% Ελληνική Λύση : 5,5%

: 5,5% Πλεύση Ελευθερίας : 5,5%

: 5,5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4,2%

: 4,2% ΜέΡΑ25 : 4%

: 4% Φωνή Λογικής : 3,7%

: 3,7% Άλλο κόμμα : 2,8%

: 2,8% Νίκη : 1,1%

: 1,1% Δημοκράτες ΠΚ : 0,7%

: 0,7% ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

Ως προς τις προσδοκίες για το εκλογικό αποτέλεσμα, το 47% θεωρεί ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 5,6% που προβλέπει νίκη του κόμματος Τσίπρα και 3,1% του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το 73% εκτιμά ότι δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία.

Στα ζητήματα της καθημερινότητας, το 37% θεωρεί ότι τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα παίξουν τον σημαντικότερο ρόλο στην ψήφο του, ενώ το 35,9% δίνει προτεραιότητα στην υγεία, την παιδεία, τη στέγαση και τις μεταφορές.

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